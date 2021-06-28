28.06.2021 15:39

Конфеты с наркотиками и варенье с телефоном: в Харькове подвели итог перехваченного в тюрьмах (ФОТО)

Межрегиональное управления по вопросам исполнения уголовных наказаний в Харькове - о контрабанде в колониях.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции с центром в Харькове, в Первой столице подвели итог пресеченной контрабанде наркотиков по управлению.

В Полтавской колонии №23 три свертка веселой травки были обнаружены в конфетах, принесенных заключенному1992 года гражданкой Б.

В том же городе в колонии №64 наркота была найдена в двойном дне пластикового ведра с выпечкой, которое пыталась передать гражданка 26-летнему седельцу.

В Сумском СИЗО гражданка Г. решила пойти другим путем, засунув зелье для передачи 21-летнему осужденному в зажигалку, а гражданин С. решил засунуть в лоток с вареньем мобильный телефон с зарядным устройством.