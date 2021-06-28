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28.06.2021  15:39   

Конфеты с наркотиками и варенье с телефоном: в Харькове подвели итог перехваченного в тюрьмах (ФОТО)

Межрегиональное управления по вопросам исполнения уголовных наказаний в Харькове - о контрабанде в колониях.

В Харькове подвели итог изъятых в тюрьмах запрещенных предметах. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции с центром в Харькове, в Первой столице подвели итог пресеченной контрабанде наркотиков по управлению.
          
В Полтавской колонии №23 три свертка веселой травки были обнаружены в конфетах, принесенных заключенному1992 года гражданкой Б. 
 
В том же городе в колонии №64 наркота была найдена в двойном дне пластикового ведра с выпечкой, которое пыталась передать гражданка 26-летнему седельцу. 
 
В Сумском СИЗО гражданка Г. решила пойти другим путем, засунув зелье для передачи  21-летнему осужденному в зажигалку, а гражданин С. решил засунуть в лоток с вареньем мобильный телефон с зарядным устройством. 
 
В Харькове подвели итог изъятых в тюрьмах запрещенных предметах. Новости Харькова
 
В Харькове подвели итог изъятых в тюрьмах запрещенных предметах. Новости Харькова
 
Напомним, что ранее мы сообщали о перехваченной в тюрьме пицце с накротиками.
 
Тэги:  контрабанда, тюрьма, харьков, колония, наркотики, полтава, сизо, сумы
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