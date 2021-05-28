В Харькове для молодежи провели военно-патриотическую игру "Сила духа". Новости Харькова

28.05.2021 17:45

В Харькове для молодежи провели военно-патриотическую игру "Сила духа" (ВИДЕО)

28 мая на базе тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Харьковской области состоялась военно-патриотическая игра для молодежи «Сила духа».

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Около 80 ребят возрастом от 14 до 22 лет в составе 13 команд выполняли физические упражнения и преодолевали полосу препятствий.

Кроме того, ребята смогли увидеть показательные выступления батальона полиции особого назначения "Схід", кинологической службы. Ознакомились с работой взрывотехников.

В мероприятиях принимали участие активная молодежь и молодежь из многодетных и малообеспеченных семей.

Организаторы мероприятия - управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и отдел ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове определили лучших школьников в военно-спортивной подготовке. Старшеклассники выполняли нормативы по тактической подготовке и показали навыки преодоления препятствий.