В Харькове для молодежи провели военно-патриотическую игру "Сила духа". Новости Харькова

28 мая на базе тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Харьковской области состоялась военно-патриотическая игра для молодежи «Сила духа».
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове определили лучших школьников в военно-спортивной подготовке. Старшеклассники выполняли нормативы по тактической подготовке и показали навыки преодоления препятствий.
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День идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе. Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу.
Гидрометцентр заявил о желтом уровне опасности в Харькове на 29 мая.
Автоматы по продаже газированной воды «Харьков» впервые напоили покупателей 28 мая 1958 года.
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