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28.05.2021  17:45   

В Харькове для молодежи провели военно-патриотическую игру "Сила духа" (ВИДЕО)

28 мая на базе тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Харьковской области состоялась военно-патриотическая игра для молодежи «Сила духа».

В Харькове для молодежи провели военно-патриотическую игру "Сила духа". Новости Харькова
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Около 80 ребят возрастом от 14 до 22 лет в составе 13 команд выполняли физические упражнения и преодолевали полосу препятствий.
 
Кроме того, ребята смогли увидеть показательные выступления батальона полиции особого назначения "Схід", кинологической службы. Ознакомились с работой взрывотехников.
 
В мероприятиях принимали участие активная молодежь и молодежь из многодетных и малообеспеченных семей.
 
Организаторы мероприятия - управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и отдел ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове определили лучших школьников в военно-спортивной подготовке. Старшеклассники выполняли нормативы по тактической подготовке и показали навыки преодоления препятствий. 

Тэги:  харьков, молодежь
 
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