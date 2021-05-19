В Харькове налетчик ворвался в дом, избил и ограбил женщину. Новости Харькова

19.05.2021 20:21

Ворвался в дом, избил и ограбил женщину: в Харькове пойман рецидивист (ФОТО)

Копы задержали разбойника.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 мая 2021 года около 19:50 в отдел полиции № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харьковской области обратилась 55-летняя харьковчанка с улицы Баварской.

Женщина сообщила, что на ее напал мужчина, ворвавшийся к ней в дом. Он избил ее ногами по голове и потребовал денег. Затем, отправившись на кухню, он нашел нож и стал им угрожать. Испугавшись, женщина отдала ему личные документы и банковскую карточку.

Менее чем через час копы поймали мужчину-налетчика. Разбойником оказался 47-летний местный ранее судимый житель, признавшийся в преступлении.

Сведения Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) уголовного кодекса Украины.

Грабителю светит наказание до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.