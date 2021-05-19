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19.05.2021  19:39   

В Харькове загорелся торговый центр (ФОТО)

О пожаре сообщают очевидцы.

В Харькове загорелся торговый центр. Новости Харькова

Как сообщает Телеграмм-канал ХХ, на Павловом Поле - пожар.

По предвартельной информации, возгорание произошло в Торговом центре «Движение» (там где «Сильпо») на Ботаническом саду.

Пожарные на месте.

Подробностей пока нет.

Тэги:  пожар, горит торговый центр, харьков
 
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