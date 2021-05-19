В Харькове загорелся торговый центр. Новости Харькова

О пожаре сообщают очевидцы.
Как сообщает Телеграмм-канал ХХ, на Павловом Поле - пожар.
По предвартельной информации, возгорание произошло в Торговом центре «Движение» (там где «Сильпо») на Ботаническом саду.
Пожарные на месте.
Подробностей пока нет.
Комментариев: 0
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Поле пониженного давления над Харьковом сохранит влажную и прохладную погоду. Дожди ожидаются утром и днем, вечером непогода пойдет на спад.
19 ая отмечается народный праздник Иов-горошник
влажность:
давление:
ветер: