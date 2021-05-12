Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 мая было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Гражданская/пер. Воробьева, ул. Остапа Вишни, ул. Остапа Вишни/пер. Тихий, пр. Победы, 75-б-77-б, ул. Клочковская, 244.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Грозы, местами град. Днем местами шквал, 15-20 м/с.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
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