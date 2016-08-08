08.08.2016 17:42

Через неделю на большинство продуктов в Украине отпустят цены

Речь идет о муке, хлебе, макаронных изделиях, крупах, сахаре, говядине, свинине, мясе птицы, вареных колбасах, молоке, сыре, сметане, сливочном и подсолнечном масле, куриных яйцах



// vk.com

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Министерство экономического развития и торговли планирует с 15 августа отменить государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания; затем - до 15 ноября - провести мониторинг ценовой ситуации на рынке, и до 15 декабря - принять решение о возобновлении, ограничении или отмене ценового регулирования.



Соответствующий план действий закреплен в разработанном Минэкономразвития проекте постановления Кабинета министров «О пилотном проекте по ценообразованию на товары и услуги в сфере производства и реализации продовольственных товаров».



Согласно документу, планируется отменить ограничение наценки на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, вареные колбасные изделия, молоко, сыр, сметану, сливочное и подсолнечное масло, а также куриные яйца.



Согласно пояснительной записке к проекту постановления, министерство рассчитывает, что реализация проекта позволит выявить реальное влияние госрегулирования на ценообразование в сфере продовольствия.



«Данный проект должен значительно упростить процедуру изменения цен, в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры. Более того, рыночное регулирование цен будет способствовать развитию конкуренции», - уверены в министерстве.



Как отмечалось, Минэкономразвития поддерживает идею полного отказа от госрегулирования цен. В ведомстве отмечают, что вопреки идее государственного регулирования, с 2003 года рост цен на социально значимые продукты питания значительно опережает средний рост цен по всем продуктам питания.