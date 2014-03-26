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26.03.2014  18:13   Лилия Ангорская

Частичная мобилизация: призыв на военную службу на Харьковщине пока завершен

В Харьковской области в рамках частичной мобилизации контракты на службу в Вооруженные силы Украины уже подписали 2 тысячи человек. На этом набор резервистов и добровольцев пока закончен. На очереди – весенний призыв во внутренние войска МВД, который стартует 1 апреля.


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План по мобилизации область выполнила

Все предписания, которые были доведены до области в рамках указа президента Украины о частичной мобилизации, выполнены, сообщил вице-губернатор Василий Хома.

«Все повестки, которые были выписаны, получены адресатами. Все лица, которые должны были прибыть на пункты сбора, прибыли. Сейчас идет процесс рассредоточения и укрепления тех подразделений, к которым военнослужащие будут приписаны. Они будут служить на границе и в подразделениях Вооруженных сил на территории Харьковской, Луганской и Днепропетровской областей», – рассказал вице-губернатор.

В то же время частичную мобилизацию в регионе нельзя считать завершенной, так как нет соответствующего распоряжения президента Украины. Если Генштаб выдаст дополнительный наряд, набор в ряды военнослужащих возобновят. Кроме того, военкоматам может потребоваться дополнительно вызвать военнообязанных повесткой.

«Возможны замены военнослужащих по тем или иным причинам.  Есть случаи, когда призывают лиц, которые работают на предприятиях и учреждениях и являются незаменимыми специалистами, обеспечивающими деятельность предприятия. Тогда проводятся открепления и замены.  Возможно, что кто-то заболел, у кого-то возникли обстоятельства», – уточнил Василий Хома.

Он добавил, что при проведении частичной мобилизации ставка делалась в первую очередь не на 18-летних ребят, а на добровольцев и специалистов, которые уже проходили службу в армии. «Многие пришли добровольно. Был даже пожилой мужчина 72 лет. Он был готов идти служить, отстаивать интересы родного государства», – сказал вице-губернатор.

Что касается призыва на срочную службу во внутренние войска МВД, соответствующее распоряжение губернатор Харьковщины Игорь Балута подписал 20 марта.

В период с 1 апреля по 31 мая  призывать будут годных по состоянию здоровья для службы в мирное время мужчин, которым до дня отправки в часть исполнилось 18 лет, но в возрасте не более 25 лет. Всего во внутренние войска планируется призвать 150 человек. Службу ребята будут проходить на территории области.

Тэги:  армия, мобилизация, харьков, хома, призыв, вооруженные силы, внутренние войска, повестки
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