27.03.2024 11:09

Оригінальні коктейлі з віскі Чівас, які приємно здивують гостей

Алкогольний напій Chivas Regal став втіленням королівських традицій та історії, що налічує вже понад 200 років. Це купажований віскі, який поєднує різноманітні смаки й аромати, у тому числі в’ялених фруктів, ванілі, карамелі, пряних трав, меду. Насолоджуватися шотландським алкоголем сегмента преміум можна різними способами.

Дехто вживає Chivas Regal виключно в чистому вигляді, додаючи за потреби лише кілька кубиків льоду. Однак через виражений пряний і терпкий смак не всім подобається спитне без домішок. Якщо потрібно поєднати елітний напій з чимось солодким і свіжим, краще звернути увагу на цікаві рецепти приготування коктейлів. Їх можна запропонувати на вечірці друзям.

Які коктейлі готують на основі Chivas Regal

Композиція смаку віскі гармонійно поєднується з солодкими та кислими компонентами. Вони пом’якшують терпкість. Преміальний Чівас використовують в приготуванні коктейлів. Перелік для гурманів:

Morning Glory Fizz. Історія цього напою почалась у далекому 1888 році. Автором рецепта став бармен Гаррі Джонсон. Для приготування коктейлю знадобиться шейкер. У його чашу потрібно налити 5 мл соку лимона та 15 мл лайма, а також третину чайної ложки абсенту Pernod, 15 г цукру, яєчний білок, 50 мл віскі. Всі компоненти змішують до моменту утворення білої піни. Потім додають кубики льоду й змішують ще раз. Коктейль переливають у склянку та додають содову за смаком. Chivas Old Fashioned. Простий у приготуванні напій. Його отримують з Chavas Regal дванадцятирічної витримки, який можна знайти на сайті МАУДАУ та бути впевненим в оригінальності алкоголю. У склянку додають чайну ложку тростинного цукру. За смаком його поєднують з лікером-біттером Angostura. Далі додають 60 мл основи у вигляді Chivas Regal. Всі компоненти разом ретельно збовтують, поки не розчиниться цукор. Наприкінці можна покласти кубики льоду. Chivas Collins. Рецепту цього коктейлю вже понад 200 років. Для приготування знадобиться висока склянка. На її дно кладуть 2 тоненькі скибочки кислого яблука. У склянку наливають 50 мл віскі. Суміші дають настоятися протягом трьох хвилин. Потім потрібно додати льодяну крихту. Акуратно та повільно в склянку наливають 100 мл лимонаду. Суміш потрібно ретельно збовтати, щоб компоненти добре змішалися. За смаком додають будь-яку кількість содової.

Прості коктейлі відмінно підходять для різноманітних святкових вечірок або домашніх зустрічей.

З чим не слід поєднувати віскі Chivas Regal

Щоб не зіпсувати враження від дегустації елітного алкоголю, його не слід поєднувати з жирними м’ясними стравами, картоплею, консервованими овочами, виробами з кондитерським кремом. Ці страви перебивають букет смаків чистого віскі або коктейлів.

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