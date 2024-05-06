Прогноз погоди у Харкові на 6 травня

У Харкові з самого ранку небо буде без хмар, і погода залишатиметься ясною до кінця дня, незважаючи на похмурий досвітній час. Вранці, вдень і ввечері опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
6 травня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 9–11° тепла, вдень 22–24º.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
День сприятливий для будь-яких починань, тому сміливо беріться за те, чого раніше не знали, як підступитися. Ваше самопочуття буде добрим: імунітет на висоті, а сила волі допоможе впоратися з будь-якими хворобами.
У Харкові з самого ранку небо буде без хмар, і погода залишатиметься ясною до кінця дня, незважаючи на похмурий досвітній час. Вранці, вдень і ввечері опадів не передбачається.
6 травня майже у всьому світі відзначають Міжнародний день без дієт.
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