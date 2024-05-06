06.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 травня

У Харкові з самого ранку небо буде без хмар, і погода залишатиметься ясною до кінця дня, незважаючи на похмурий досвітній час. Вранці, вдень і ввечері опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 травня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 9–11° тепла, вдень 22–24º.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

Ясний та безвітряний ранок обіцяє гарний урожай ранніх посівів.

Якщо йде сильний дощ — буде багато трави.

Комарі збираються в зграї — до потепління найближчими днями.

Почути зозулю цього дня — до фінансового благополуччя на найближчий рік.

Велика кількість хрущів віщує хороший урожай.

У цей час прилітають ластівки: "Ластівка прилетіла – скоро грім загримить".