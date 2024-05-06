06.05.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 6 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День сприятливий для будь-яких починань, тому сміливо беріться за те, чого раніше не знали, як підступитися. Ваше самопочуття буде добрим: імунітет на висоті, а сила волі допоможе впоратися з будь-якими хворобами.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен дізнається, що таке неприборканість! День забезпечує його величезною кількістю активної енергії, та це – ключ до його величезних можливостей! Овну під силу все те, що він раніше вважав нереальним. Зробити крок на шляху до своєї мети, наблизитися до вирішення складного завдання або знайти вихід із глухого кута – все це йому по плечу. Овну може навіть здаватися, що немає такої перешкоди, яку він не зміг би подолати. І найцікавіше, що в чомусь він має рацію.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки категорично не радять Тельцеві обговорювати якесь важливе питання з людьми, від яких залежить просування його справ. На жаль, але день не сприяє взаєморозумінню та пошуку компромісів, через що навіть найчудовіша ідея або план Тельця можуть бути зарубаними на корені. Взагалі протягом дня найкращою тактикою для Тельця покладатиметься тільки на себе і триматиме свої плани в секреті. Ну, а якщо його таки викличуть на розмову – більше слухати, ніж говорити.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Протягом дня ситуація обіцяє поставити Близнюків перед вибором. Вибір може стосуватися і робочих завдань, і взаємин з оточуючими, і особистого життя, та інших галузей. Головне, що Близнюкам не вдасться зайняти нейтральну позицію: їм доведеться ухвалити рішення на користь одного з варіантів і діяти, виходячи з цього. Втім, у кожному варіанті будуть як свої мінуси, так і плюси. Тож Близнюкам необхідно заздалегідь прорахувати, де плюсів для них виявиться більше.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак буде акуратний як ніколи! Безлад здатний його дратувати, змушуючи Рака боротися з хаосом у будь-яких його проявах. Найпростішим для нього буде розібрати завали на робочому столі, складніше – навести лад у думках та планах. Тільки розклавши все по поличках, Рак буде готовий нарешті приступити до решти справ. Якщо, звичайно, до кінця дня залишиться хоч якийсь час.

Лев (24 липня – 23 серпня)

День ідеально підходить практично для будь-яких амбітних задумів Лева! Кажуть, що сміливість – це друге щастя, але якщо у звичайний день із цим твердженням можна посперечатися, то і ситуація, і оточення заохочуватимуть Лева робити рішучі і навіть зухвалі кроки, спрямовані на зміцнення свого статусу. Тож скромно відмовчатись у куточку чи зайняти нейтральну позицію у Лева навряд чи вийде. І для його самооцінки це дуже добре.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва може зазнати прикрого почуття безсилля по відношенню до якоїсь проблеми. Можливо, вона вже довго билася над її рішенням, а може просто не знає, як до неї підступитися. Або завдання здається їй непосильним. Як би там не було, зірки радять Діві не поспішати з висновками і відкласти проблему на потім – іншого дня більше шансів за те, що їй вдасться знайти вихід зі становища.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть схоплювати все на льоту! Їхній мозок обіцяє працювати швидко і чітко, допомагаючи Терезам орієнтуватися в найскладнішій обстановці, знаходити витончені шляхи для вирішення завдань, уважно прислухатися до чужих ідей, а також генерувати власні. Іншими словами, Терези здатні творити чудеса, і просто гріх не використовувати це для того, щоб переробити купу справ, а заразом і зміцнити свій авторитет в очах оточуючих.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон не налаштований ризикувати грошима, навіть якщо ситуація його до цього підштовхуватиме. Він воліє сто разів обміркувати, перш ніж зробити якийсь крок. Так що, з одного боку, Скорпіон здатний упустити вельми привабливі фінансові перспективи, зате він точно уникне непотрібних витрат і можливих втрат. Зірки радять Скорпіонові присвятити цей день веденню своєї особистої бухгалтерії. Від його уважного погляду не сховається жоден каверз!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець налаштований працювати з повною самовіддачею - потреби справи він ставитиме куди вище власних! Через це у його сьогоднішньому розкладі не виключено таких подвигів, як незапланована робота без обідньої перерви (навіть якщо у Стрільця вихідний), адже головним для нього буде робота на результат. Така щира старанність здатна привернути увагу оточуючих та згодом обернутися для Стрільця приємними бонусами.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг демонструватиме чудове вміння працювати з інформацією! При необхідності він здатний віртуозно маніпулювати цифрами та фактами, а також аналізувати та робити правильні висновки. Завдяки цьому, Козеріг зуміє справити враження на оточуючих навіть у питаннях, які не належать до його компетенції – лише за рахунок свого вміння помічати деталі та проникати у саму суть.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію протипоказано братися за будь-які важливі проекти – є велика можливість їх провалити. Це стосується операцій, переговорів, великих грошових витрат, а також нових починань. Нічого не вдієш, краще вже перенести запуск проекту на день, ніж потім розхльобувати наслідки. Якщо ж Водолій знехтує цією порадою, йому слід заздалегідь приготуватися до того, що складнощів виявиться набагато більше, ніж він очікував.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У всьому, за що б Риби не бралися, вони будуть схильні до останнього стояти на своєму. Можливо, в якихось випадках їхня впертість буде виправдана, проте далеко не завжди. Зірки попереджають Риб, що день схиляє їх до стовідсоткової впевненості, але це зовсім не означає, що вони, як і будь-яка інша людина, не можуть помилятися. Тому, щоб не виставити себе в безглуздому світлі, Рибам не слід бути надто самовпевненими.