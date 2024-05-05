05.05.2024 21:44 Дмитро Колонєй

Росія готується до наступу на Харків: думка воєнного експерта

Фахівець розповів, коли агресор може бути готовий до кидку на Харків.



Росія готується до наступу на Харків: думка воєнного експерта



Як повідормляє РЕДПОСТ , Російська окупаційна армія може планувати захоплення Харкова та Сум. Про те, що великий наступ можливий уже влітку, попереджає воєнна розвідка.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що саме наразі супротивник ще готовий до наступу на Харківському та Сумському напрямках для захоплення цих обласних центрі. Але він зазначив, що росіяни наполегливо працюють над цим. Вони продовжують призов, збільшують кількість військовослужбовців. На складах збирають озброєння та техніку для цього угруповання. Тобто вони діють.

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На поточний момент у них достатніх сил немає, тривають інтенсивні бої на сході та на півдні. Однак якщо вони продовжуватимуть готуватися, то загроза такого роду стане реалістичною.

На погляд Ігоря Романенко звільнення з лав ЗСУ заважає Силам оборони підготуватися до протистояння росіянам. Він вважає.новий закон про мобілізацію невиразним та нерішучим.. Тому сподіватися на те, що буде призвано достатньо людей до цього наступу, не доводиться.

"Що стосується озброєння та техніки, то ви бачите, які затримки в постачанні. Тож ситуація дуже непроста", - зазначив експерт. .

Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що країна-окупант Росія застосовує трирівневий план дестабілізації України. Він передбачає встановлення переваг на полі бою, далі – кампанія з дезінформації, далі – спроба дискредитувати Україну на міжнародній арені. За його оцінками, саме травень стане ключовим у реалізації цього плану.

І саме цей план реалізується протягом усієї війни.

"Але зараз вони на піку своїх можливостей,порівняно з початком повномасштабного вторгнення, вони наступають, тому інтенсифікують реалізацію свого плану". - підкреслив військовий експерт.

Між тим, навіть коли допомога від США надійде у війська, Збройні сили України не опиняться на піку своїх можливостей. Цих засобів недостатньо.

"Є надії, що 60 мільярдів доларів вистачить, щоби стабілізувати ситуацію та зупинити наступ. Але це велике питання. Держава має надавати своїм Силам оборони інструмент, можливості захисту. Ефективно поки що це не виходить, тому що потенціал нашої армії був значно меншим, ніж потенціал російської армії. Він і зараз у такому стані. Ми не виходимо навіть на якийсь паритет, наприклад у боєприпасах. Тому може йтися лише про те, щоб стабілізувати ситуацію.