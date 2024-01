19.01.2024 22:26

Вплив раціону на виникнення геморою

Раціон харчування має значний вплив на наше здоров'я, включаючи виникнення та розвиток різних захворювань, в тому числі геморою. Неправильне харчування, багате на жирну та оброблену їжу, нестача клітковини та рідини, може сприяти розвитку геморою.

Люди, які вже мали неприємність стикнутись з цією хворобою, вилікували її за допомогою хірургічних методів чи ефективних препаратів (1), наприклад Реліф, знають, що правильно підібраний раціон може запобігти повторенню цієї недуги.

Як харчуватись, щоб уникнути геморою

Правильне харчування відіграє важливу роль у профілактиці та лікуванні геморою. Воно може зменшити ризик розвитку захворювання, а також полегшити його симптоми. Дієта при геморої повинна бути багата на харчові волокна, рідини, виключати гострі, жирні та пряні продукти.

Ось деякі основні аспекти впливу раціону на виникнення геморою:

Нестача клітковини. Однією з основних причин розвитку геморою є запор, що відбувається внаслідок нестачі раціону клітковини. Клітковина міститься в овочах, фруктах, цільнозернових продуктах та бобах. Її регулярне споживання допомагає підтримувати нормальне травлення та запобігати запорам (2). Нестача клітковини може призвести до тяжкої та напруженої дефекації, що створює тиск на венозні вузли в області прямої кишки і може призвести до геморою;

Недостатнє споживання рідини. Нестача споживання води також може стати фактором ризику виникнення геморою. Вода допомагає підтримувати зволоження та м'якість випорожнень, що сприяє легкому проходженню через кишечник. Недостатнє споживання води може сприяти розвитку запору та посиленню симптомів геморою;

Споживання оброблених продуктів. Їжа, багата жиром, цукром та обробленими інгредієнтами, може негативно впливати на здоров'я кишечника та судин, включаючи венозні вузли у зоні прямої кишки. Така їжа може сприяти запаленню, погіршенню кровотоку та підвищеному тиску в ділянці прямої кишки, посилюючи ризик виникнення або погіршуючи симптоми геморою;

Регулярне вживання гострої їжі та спецій. Їжа, що містить гострі спеції або перець, може подразнювати слизову оболонку кишечника та призвести до запалення. Це може сприяти розвитку геморойних вузлів та посиленню симптомів геморою;

Дефіцит мікроелементів та вітамінів. Нестача певних вітамінів та мінералів, таких як вітамін С, Е, флавоноїди, антиоксиданти та фолієва кислота, може послабити стінки судин та збільшити ризик розвитку геморою.

Важливо підкреслити, що правильне харчування при геморої теж дуже важливе (3). Раціон повинен бути збалансованим, включаючи більше свіжих овочів, фруктів, здорових жирів (наприклад, оливкова олія), достатньої кількості рідини . Якщо є підозри на наявність геморою або проявились симптоми, важливо консультуватися з лікарем. Він зможе запропонувати індивідуальні рекомендації щодо харчування та дієві ліки.

Реліф в поєднанні з правильним харчуванням – профілактика геморою

Часто в комплексному лікуванні геморою застосовується препарат Реліф. Дієта після операції на геморой та Реліф запобігають рецидивам.

Лінійка Реліф має ряд переваг:

Препарат Реліф має аналгетичний ефект, який допомагає знизити больові відчуття, пов'язані з гемороєм. Він полегшує біль та зменшує дискомфорт, що сприяє підвищенню якості життя пацієнтів із гемороєм;

Має протизапальну дію, яка допомагає знизити запалення в області гемороїдальних вузлів. Це дозволяє зменшити свербіж, що є одним із найбільш неприємних симптомів геморою;

Реліф сприяє загоєнню пошкоджених тканин та зміцненню судин у ділянці аноректальної зони.

Препарат Реліф допомагає пацієнтам з гемороєм ефективно справлятися із симптомами та підвищує якість їхнього життя. Зменшення болю, запалення та дискомфорту дозволяє пацієнтам повернутися до нормальної активності та повсякденних занять, не відчуваючи постійного занепокоєння та переживання через геморой.

