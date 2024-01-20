20.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 січня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі очікується дощ зі снігом, якому вранці на зміну прийде сильний сніг. У другій половині дня опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 січня очікується хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг та дощ. Вдень невеликий сніг.

Вночі місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 1–6° морозу, вдень 0–5° морозу.

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Народні прикмети

Якщо цього дня стояла ясна і холодна погода, то літо очікувалось засушливе, а похмура і сніжна – натякала на рясний урожай.

До 20-го січня закінчувались морози, хоча попереду ще була майже половина зими.

Ясне небо вночі віщує весняну повінь.