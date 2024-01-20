Прогноз погоди у Харкові на 20 січня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі очікується дощ зі снігом, якому вранці на зміну прийде сильний сніг. У другій половині дня опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
20 січня очікується хмарна погода. Вночі сніг, мокрий сніг та дощ. Вдень невеликий сніг.
Вночі місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 1–6° морозу, вдень 0–5° морозу.
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Сьогодні важливо бути обережними, оскільки легко сплутати бажане із дійсним, особливо в справах грошей. Рекомендується утриматися від значущих фінансових транзакцій.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі очікується дощ зі снігом, якому вранці на зміну прийде сильний сніг. У другій половині дня опадів не передбачається.
Свято шанувальників неймовірно популярного молочного продукту відзначається у всьому світі 20 січня – це Всесвітній день любителів сиру.
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