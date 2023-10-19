19.10.2023 18:32

Як зміцнити здоров'я восени: топ-5 порад

Осінь — це час, коли суттєво збільшується кількість ГРВІ. До цього необхідно готуватися, зміцнюючи своє здоров'я. Медики заявляють, що навіть в інтернет-аптеках не можна купити диво-пігулки, які допоможуть не захворіти, тому варто дбати про себе. У сьогоднішній статті ми дамо топ корисних порад для зміцнення імунітету та забезпечення гарного самопочуття.

1. Пийте вітаміни

Осінь і зима — це пори року, коли організм максимально потребує вітамінів. Важливо знайти ті, які приносять найбільше користі. Ось кілька вітамінів, без яких точно не обійтися восени:

Вітамін А. Чудово допомагає в разі погіршення зору вечорами, а також у разі проблем з волоссям і шкірою.

Вітаміни групи В. Допомагають поліпшити апетит і уникнути випадіння волосся.

Вітамін D. Дає можливість впоратися з болем у суглобах і кістках.

Вітамін Е. Відновлює активність організму та покращує самопочуття.

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2. Харчуйтесь правильно

Для того щоб уникнути сонливості та млявості в цей сезон і зміцнити імунітет, важливо додавати до свого раціону рибу та м'ясо. Ці продукти багаті необхідними елементами, такими як цинк і залізо, які сприяють загальному зміцненню організму.

Восени збільшується ризик застуд та інших захворювань, тому корисно вживати натуральні антибіотики, такі як часник, цибуля і хрін. Болгарський перець також варто додати до раціону. Він містить безліч корисних мікроелементів і вітамінів, включно з лютеїном (який важливий для здоров'я очей), йодом, фтором, кремнієм, цинком і марганцем.

Чай, приготований із шипшини, є незамінним напоєм для підтримання здоров'я судин, шкіри та профілактики застуд. Саме тому він чудово підходить для осені. Замість споживання солодощів, які можуть послабити імунну систему, чудовою альтернативою можуть бути десерти, приготовані з фруктів і ягід.

3. Рухайтесь частіше

Незважаючи на те, що після літа багато хто повертається до більш спокійного та сидячого способу життя, важливо докладати зусиль, щоб підтримувати активність. Це включає в себе прогулянки, біг, відвідування фітнес-залу і, звичайно ж, регулярну ранкову зарядку в домашніх умовах. Активний спосіб життя є важливим фактором у профілактиці різних захворювань і пом'якшенні ризику захворювань, пов'язаних із перехідними сезонами.

4. Спіть і відпочивайте

Повноцінний відпочинок позитивно впливає як на загальне самопочуття, так і на наш настрій. Нестача сну може спричинити відчуття млявості, втоми, дратівливість та апатію, що, своєю чергою, може послабити наш організм і зробити його більш вразливим для захворювань. Важливо намагатися лягати спати не пізніше 22:00, щоб прокинутися вранці свіжими та бадьорими.

5. Зробіть щеплення

Якщо ви ще не зробили обов'язкові щеплення, зараз саме час. Це допоможе вам захиститися від поширених захворювань. Ось короткий список щеплень, які будуть корисні;

щеплення проти туберкульозу;

щеплення проти гепатиту;

щеплення проти кору;

щеплення проти "свинки".

Висновок

Осінь — це чудова пора, тому в цей час важливо бути здоровим. Дотримуйтесь наших простих порад і насолоджуйтеся цією порою року на повну!