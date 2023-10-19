19.10.2023 18:40 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали, як розчищають водоймища Харківщини від ворожих мін (відео)

Після звільнення населених пунктів Харківської області від військ російської федерації залишилося чимало вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Щодня на деокупованих територіях Харківського регіону працюють спеціалісти-вибухотехніки з усієї України. У складі зведеного загону роботи з розмінування водойм прово-дять бійці полку поліції особливого призначення.

Спецпризначенці пройшли спеціальну підготовку по роботі на водоймах. Поліцейські-водолази виявляють і зни-щують вибухівку, яку окупанти залишили не тільки на землі. Окрім вибухових пристроїв, фахівці знаходять в во-доймах нерозірвані снаряди.

Після втечі росіян на деокупованих територіях Харківщини почалися відновлювальні роботи. Перш ніж почнеть-ся відбудова мостів, територію обов'язково перевіряють вибухотехніки.

За словами начальника вибухотехнічної служби полку поліції особливого призначення Максима Рози, під час об-стеження берегової лінії річки Сіверський Донець у Чугуївському районі працівники зведеного загону виявили артилерійський снаряд. Поліцейські-вибухотехніки знешкодили боєприпас на місці його виявлення.

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Окрім основної роботи щодо розмінування звільнених територій, поліцейські виїжджають на відпрацювання заяв від цивільного населення та проводять профілактичну роботу з населенням.

Шановні громадяни, не відвідуйте території, які ще не оглянуті вибухотехніками. Не торкайтеся жодного небез-печного предмета, не підходьте близько, відразу телефонуйте за номерами 102 чи 101.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукували неповнолітню дівчинку.