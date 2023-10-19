19.10.2023 18:05 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 19 жовтня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1050 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 20 000 грн
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2. Інженер з охорони праці та пожежної безпеки – 19 700 грн
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3. Кондитер – 19 000 грн
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4. Логіст – 18 500 грн
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5. Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування – 17 000 грн
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6. Державний аудитор – 16 800 грн
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7. Інженер з розрахунків – 16 250 грн
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8. Бухгалтер – 15 000 грн
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9. Слюсар будівельний – 12000 грн
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10. Робітник зеленого будівництва – 11 000 грн
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
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Із питань зайнятості та безробіття можна звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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