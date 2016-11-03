03.11.2016 14:14

Реклама на сайте РЕДПОСТ

Для рекламодателей на сайте РЕДПОСТ предусмотрен ряд баннерных позиций и других способов размещения рекламных материалов.



// РЕДПОСТ (ex. Городской Дозор)

Баннерная позиция А (1000х90 пикселей) - сквозной баннер, транслируется на всех страницах сайта.



Баннерная позиция Б (240х320 пикселей) - сквозной баннер, транслируется на всех страницах сайта.



Баннерная позиция В (715х90 пикселей) - баннер транслируется только на Главной странице сайта.



Баннерная позиция Г (1920х от 200 до 2454 пикселей) - сквозной баннер с активной ссылкой, транслируется на всех страницах сайта. Это брендирования - "заливается" фон страницы сайта картинкой с содержимым, паттерном, предоставленным рекламодателем.

Цена размещения баннера: 25 процентов общего показа - 2300 гривен в неделю, 50 процентов общего показа - 3900 гривен в неделю, 100 процентов общего показа - 7000 гривен в неделю.

(Проценты показа - количество показа баннера при перезагрузке страниц сайта. 100 % показа - на 10 перезагрузок страницы (перехода в разные новости, например) - 10 показов баннера. 50 % показа - на 10 перезагрузок страницы (перехода в разные новости, например) - 5 показов баннера. 25 % показа - на 10 перезагрузок страницы (перехода в разные новости, например) - либо 2, либо 3 показа баннера.



Услуга изготовления баннера (если есть такая необходимость) - от 250 гривен. (формат .gif)





Также имеются другие варианты размещения материалов рекламодателей на сайте РЕДПОСТ (на схеме отмечены цифрами):

1 - статья в ТОП-новостях (на Главной странице сайта видима в несколько раз дольше, чем другие новости). Стоимость публикации - 3200 гривен / неделя (размер статьи до 2 тысяч знаков).

- 3200 гривен / неделя (размер статьи до 2 тысяч знаков).

2 - новость. На Главной странице сайта видно несколько часов. В дальнейшем, как и другие новости, находится по поиску. Стоимость публикации - 2500 гривен (размер статьи до 2 тысяч знаков).

- 2500 гривен (размер статьи до 2 тысяч знаков).

3 - фотоотчет, фоторепортаж, съемка объекта (время отображения на Главной странице сайта обговаривается) Стоимость публикации - 2500 гривен+700 грн/час - стоимость работы фотографа.

- 2500 гривен+700 грн/час - стоимость работы фотографа.

4 - интервью (время отображения на Главной странице сайта обговаривается). Стоимость публикации - от 2500 гривен (в зависимости от затрат на производство).

- от 2500 гривен (в зависимости от затрат на производство).

Размещение видеосюжета от рекламодателя в статье рекламодателя - 1200 гривен.



Создание сюжета в выпуске новостей "Харьковские известия" на 7 канале - 8000 грн./минута (коммерческий сюжет), 13000 грн./минута (политический сюжет)



Размещение рекламного материала в выпуске новостей "Харьковские Известия" на 7 канале (Харьков) - 8000 гривен/минута.

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