Реклама на сайте РЕДПОСТ

Для рекламодателей на сайте РЕДПОСТ предусмотрен ряд баннерных позиций и других способов размещения рекламных материалов.
Цена размещения баннера: 25 процентов общего показа - 2300 гривен в неделю, 50 процентов общего показа - 3900 гривен в неделю, 100 процентов общего показа - 7000 гривен в неделю.
(Проценты показа - количество показа баннера при перезагрузке страниц сайта. 100 % показа - на 10 перезагрузок страницы (перехода в разные новости, например) - 10 показов баннера. 50 % показа - на 10 перезагрузок страницы (перехода в разные новости, например) - 5 показов баннера. 25 % показа - на 10 перезагрузок страницы (перехода в разные новости, например) - либо 2, либо 3 показа баннера.
Услуга изготовления баннера (если есть такая необходимость) - от 250 гривен. (формат .gif)
Также имеются другие варианты размещения материалов рекламодателей на сайте РЕДПОСТ (на схеме отмечены цифрами):
Размещение рекламного материала в выпуске новостей "Харьковские Известия" на 7 канале (Харьков) - 8000 гривен/минута.
Контакты редакции:
[email protected]
День предоставляет вам все шансы для того, чтобы добиться желаемого. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
29 (16) апреля 1898 года в Харькове был проведен первый праздник древонасаждения.
влажность:
давление:
ветер: