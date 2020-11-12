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12.11.2020  12:48   

Доллар и евро: почему валюту может сегодня лихорадить

Четверг на валютном рынке пройдет очень динамично и с элементом интриги по дальнейшему поведению курса - вчера небольшие объемы сделок двигали доллар вверх, и на сегодняшних торгах продавцы постараются закрепить тренд.


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Официальный курс доллара на четверг, 12 ноября, установлен Нацбанком на уровне 28,16 грн/$, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро, в свою очередь, подешевел на 6 копеек – его курс составил 33,14 грн/€.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:06 на наличном рынке находились на уровне 28,151/28,222 грн/$ (покупка/продажа).

Доллар прибавил в весе - курс валют 12 ноября 2020 в Украине - фото 4

Накануне на наличном рынке котировки по доллару также немного поднялись – на 2-5 копеек – на фоне удорожания валюты на межбанковской бирже.

Банки принимали доллар у населения по 28-28,2 грн, а продавали по 28,29-28,41 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,25-28,3 грн, а продавали по 28,34-28,4 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 28,313/28,377;
  • EUR 33,153/33,266;
  • RUB 0,361/0,365.

Доллар прибавил в весе - курс валют 12 ноября 2020 в Украине - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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