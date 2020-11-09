09.11.2020 12:24

Понедельник: почему опять не будет покоя с валютой

На рынке складывается спекулятивная ситуация, при которой банки и обменники, понимая ситуативное ослабление гривны, существенно расширили спред.



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Этот понедельник пройдет очень напряженно на валютном рынке с сохранением интриги по дальнейшему тренду по курсу. Определяющими будут три фактора:

Психологический — существенное проседание доллара в конце прошлой недели до уровней 28,12/28,15 к вечеру 6 ноября с одной стороны — начнет провоцировать часть отложенного спроса у тех местных покупателей и тех нерезидентов, кто может себе позволить подождать максимально низких котировок. С другой - усилит желание активно продавать валюту у экспортеров, которые видя снижение котировок — будут более сговорчивы по курсу на опасениях его дальнейшего падения. Такой расклад психологически сработает в пользу гривны на межбанке.

Экономический — у бизнеса проходят расчеты с персоналом за октябрь, скоро предстоят квартальные уплаты налога прибыль. Это заставляет клиентов накапливать гривну под такие операции, а дефицит гривны всегда работает на укрепление нацвалюты.

Кроме этого, 11 ноября — в США отмечают День ветеранов. Это американский выходной и украинский рынок по доллару будет работать на ТОМе, что неинтересно многим нашим клиентам. Они будут спешить закрыть свои сделки по данной валюте сегодня-завтра или сразу перенесут их на четверг, что может увеличить спрос в ближайшее время и это уже негативно скажется на межбанке.

Политический — напряженная ситуация вокруг Конституционного суда, а также интрига по дальнейшему поведению Дональда Трампа после подведения итогов президентских выборов будет влиять на настроения участников рынков. Как международного, так и украинского. И на поведение пары евро/доллар на внешних рынках, что отразится на курсе евро относительно гривны.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:57 на наличном рынке находились на уровне 28,101/28,192 грн/$ (покупка/продажа).

В пятницу, следуя межбанковском тренду, американская валюта теряла свои позиции и на наличном рынке. Банки принимали доллар у населения по 28,1-28,25 грн, а продавали по 28,3-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,2-28,31 грн, а продавали по 28,37-28,45 грн/$.

Курс на черном рынке