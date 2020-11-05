05.11.2020 12:34

«Тяги нет». Почему гривня начала укрепляться к доллару, а банкиры ждут новых скачков курса

На валютном рынке второй день подряд продолжается укрепление гривны. На межбанке курс доллара упал на 13,5 копеек, и остановился к полудню 5 ноября на 28,5-28,59 грн/$.



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Курс на межбанке

Курс гривны довольно значительно укрепился, поднявшись до отметки 28,38 грн/$.

Из внутренних событий влияние на курс гривны оказало сообщение о том, что Кабмин 6 ноября представит результаты аудита государства. Также будет представлена стратегия экономического развития страны до 2030 года .

По прогнозу, в ближайшее время гривна, вероятно, имеет шансы на некоторый рост и может подняться к отметке 28,3 грн/$.

Напомним, торги на межбанке в среду, 4 ноября, открывались в очень широком диапазоне 28,5-28,59 грн/$, отражая стремление продавцов удержать высокие уровни, а покупателей – закрепить тренд на укрепление гривны.

Однако на фоне слабого спроса котировки быстро пошли вниз, и первые сделки проводились в рамках 28,5-28,53 грн/$.

На таких уровнях рынок продержался до 12:00. А затем котировки начали плавно, но уверенно снижаться.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:43 на наличном рынке находились на уровне 28,467/28,525 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне примерно на 5 копеек снизили курс и обменники финкомпаний, а также в кассах банков. Банки принимали доллар у населения по 28,4-28,53, а продавали по 28,65-28,8 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,55-28,61 грн, а продавали по 28,65-28,7 грн/$.

Курс на черном рынке