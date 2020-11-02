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02.11.2020  12:21   

Начало ноября: почему сегодня курс начнет лихорадить

По прогнозам экспертов, в ближайшее время гривна будет стремиться к отметке 28,6 грн/$


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Официальный курс доллара на понедельник, 2 ноября, установлен Нацбанком на уровне 28,45 грн/$, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро, в свою очередь, подешевел 5 копеек – его курс составил 33,24 грн/€.

В этот понедельник на украинский валютный рынок будет влиять две основных группы факторов: внутренний и внешний.

  • Спекулянты постараются воспользоваться низкими объемами торгов и «покачать» курс в течение дня. А регулятору придется в случае новых перекосов спроса и предложения снова выходить на межбанк с интервенциями по сглаживанию колебаний;
  • Международные рынки лихорадит в преддверии финала президентской гонки и сегодня валютные ралли по паре евро/доллар будут существенно отражаться и на котировках евро относительно гривны;

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:12 на наличном рынке находились на уровне 28,436/28,507 грн/$ (покупка/продажа).

Доллар вырос в цене - курс валют 2 ноября 2020 в Украине - фото 3

Резко подскочила в цене американская валюта и на наличном рынке.

Банки принимали доллар у населения по 28,2-28,43 грн, а продавали по 28,5-28,75 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,5-28,48 грн, а продавали по 28,5-28,55 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 28,536/28,642;
  • EUR 33,145/33,236;
  • RUB 0,357/0,363.

Доллар вырос в цене - курс валют 2 ноября 2020 в Украине - фото 4

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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