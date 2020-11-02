Начало ноября: почему сегодня курс начнет лихорадить

По прогнозам экспертов, в ближайшее время гривна будет стремиться к отметке 28,6 грн/$
Официальный курс доллара на понедельник, 2 ноября, установлен Нацбанком на уровне 28,45 грн/$, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Евро, в свою очередь, подешевел 5 копеек – его курс составил 33,24 грн/€.
В этот понедельник на украинский валютный рынок будет влиять две основных группы факторов: внутренний и внешний.
Сегодня котировки по состоянию на 11:12 на наличном рынке находились на уровне 28,436/28,507 грн/$ (покупка/продажа).
Резко подскочила в цене американская валюта и на наличном рынке.
Банки принимали доллар у населения по 28,2-28,43 грн, а продавали по 28,5-28,75 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,5-28,48 грн, а продавали по 28,5-28,55 грн/$.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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