30.10.2020 12:03

Доллар, евро и рубль: ждем новых валютных ралли

Эта пятница на валютном рынке пройдет достаточно нестандартно и с продолжением интриги по дальнейшему поведению курса.



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Основной причиной возможного очередного роста курсовых колебаний будет фактор завершения месяца. На фоне роста котировок доллара на вчерашних торгах и определенного дефицита валюты, который закрывал НБУ своей интервенцией — вчера часть клиентов перенесла свои заявки по покупке доллара на сегодня. То есть они оставили свои внешнеэкономические расчеты на последний день отчетного периода, чего обычно по крупным суммам никто не делает. Сегодня тянуть им уже по времени некуда и эти компании будут закрывать свои сделки по уже складывающемуся курсу. Это дает шанс спекулянтам и крупным продавцам поиграть на нервах покупателей и постараться максимально покачать котировки в течение дня.

Скорее всего, понадобиться новый выход Нацбанка с продажей доллара для сглаживания курсовых колебаний в течение сессии или по крайней мере — периодические продажи валюты Укргазбанком.

Официальный курс доллара на пятницу, 30 октября, установлен Нацбанком на уровне 28,43 грн/$, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро, в свою очередь, подешевел на 2 копейки – его курс составил 33,29 грн/€.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:41 на наличном рынке находились на уровне 28,412/28,476 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне курс доллара рос и на наличном рынке. Банки принимали доллар у населения по 28,15-28,4 грн, а продавали по 28,45-28,6 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,4-28,45 грн, а продавали по 28,46-28,55 грн/$.

Курс на черном рынке