Валютный рынок четверга: почему нужно опасаться новых проблем с валютой

Иностранцы бегут с рынка, закручивая интригу, и эксперты полагают, что в ближайшее время гривна будет стремиться к отметке 28,5 грн/$.
Четверг будет очень динамичным днем на валютном рынке Украины и с определенной интригой по дальнейшему поведению курса.
Валютные ралли по паре евро/доллар как за счет сугубо экономических факторов, так и за счет скорого завершения президентской гонки в США, пика политических страстей по этому поводу и лихорадки на фондовых мировых площадках — дают отличный шанс спекулянтам сегодня активно поработать по евро и на украинском межбанке.
По данным «Минфина» сегодня на торги снова будут выходить крупные местные компании и нерезиденты с покупкой валюты, что также усилит давление на курс и сработает не в пользу гривны.
Не исключается нового выхода Нацбанка с продажей доллара для сглаживания курсовых колебаний в течение сессии. Наличный рынок продолжит ориентироваться на ситуацию на межбанке и периодически владельцы обменок будут менять свои ценники по евровалюте в зависимости от поведения евро на торгах.
Официальный курс доллара на четверг, 29 октября, установлен Нацбанком на уровне 28,39 грн/$, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Сегодня котировки по состоянию на 11:14 на наличном рынке находились на уровне 28,374/28,440 грн/$ (покупка/продажа).
Накануне вслед за межбанком дорожала американская валюта и на наличном рынке. Банки принимали доллар у населения по 28,1-28,35 грн, а продавали по 28,45-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,35-28,42 грн, а продавали по 28,45-28,5 грн/$.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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