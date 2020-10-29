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29.10.2020  12:34   

Валютный рынок четверга: почему нужно опасаться новых проблем с валютой

Иностранцы бегут с рынка, закручивая интригу, и эксперты полагают, что в ближайшее время гривна будет стремиться к отметке 28,5 грн/$.


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Четверг будет очень динамичным днем на валютном рынке Украины и с определенной интригой по дальнейшему поведению курса.

Валютные ралли по паре евро/доллар как за счет сугубо экономических факторов, так и за счет скорого завершения президентской гонки в США, пика политических страстей по этому поводу и лихорадки на фондовых мировых площадках — дают отличный шанс спекулянтам сегодня активно поработать по евро и на украинском межбанке.

По  данным «Минфина» сегодня на торги снова будут выходить крупные местные компании и нерезиденты с покупкой валюты, что также усилит давление на курс и сработает не в пользу гривны.

Не исключается нового выхода Нацбанка с продажей доллара для сглаживания курсовых колебаний в течение сессии. Наличный рынок продолжит ориентироваться на ситуацию на межбанке и периодически владельцы обменок будут менять свои ценники по евровалюте в зависимости от поведения евро на торгах.

Официальный курс доллара на четверг, 29 октября, установлен Нацбанком на уровне 28,39 грн/$, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:14 на наличном рынке находились на уровне 28,374/28,440 грн/$ (покупка/продажа).

Евро резко подешевел - курс валют 29 октября 2020 в Украине - фото 4

Накануне вслед за межбанком дорожала американская валюта и на наличном рынке. Банки принимали доллар у населения по 28,1-28,35 грн, а продавали по 28,45-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,35-28,42 грн, а продавали по 28,45-28,5 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 28,414/28,567;
  • EUR 33,300/33,399;
  • RUB 0,359/0,364.

Евро резко подешевел - курс валют 29 октября 2020 в Украине - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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