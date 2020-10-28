28.10.2020 12:34

Курс доллара и евро в среду 28 октября: чего ожидать от нестабильной валюты

По прогнозам экспертов, в ближайшее время гривна может подешеветь, но вряд ли опустится ниже отметки 28,4 грн/$



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В среду на валютном рынке не ожидается значительных изменений в поведении основной части клиентов и банков. Больше всего на ситуацию будут влиять два фактора:

1) объемы и время поступлений экспортерам возмещений НДС и

2) предстоящее завершение месяца.

Это плохо влияет на объем предложения на межбанке и опять сработает против гривны. Приближение отчетной даты активизирует всех клиентов и отражается на статистике торгов.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:20 на наличном рынке находились на уровне 28,338/28,395 грн/$ (покупка/продажа).

Вчера курс доллара подрос и на наличном рынке. Банки принимали доллар у населения по 28,05-28,33 грн, а продавали по 28,43-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,3-28,38 грн, а продавали по 28,4-28,5 грн/$.

Курс на черном рынке