Главная Курсы валют Доллар почти по 28,37: как Нацбанк взял «на испуг» продавцов и спекулянтов
18.10.2020  13:31   

Доллар почти по 28,37: как Нацбанк взял «на испуг» продавцов и спекулянтов

Слухи об отставке первого зампреда НБУ раскачивают рынок - Нацбанк продолжает направлять рынок информативными котировками.


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Курс в обменниках

Относительно спокойным сегодня вел себя наличный рынок. Хотя на пару копеек курс доллара все же подтянули вверх.

На следующей неделе курс доллара может вырасти - фото 4

Банки принимали доллар у населения по 28,05-28,26 грн, а продавали по 28,4-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,25-28,33 грн, а продавали по 28,35-28,42 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 28,336/28,407;
  • EUR 33,122/33,200;
  • RUB 0,358/0,362.

На следующей неделе курс доллара может вырасти - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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