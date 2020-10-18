Доллар почти по 28,37: как Нацбанк взял «на испуг» продавцов и спекулянтов

Слухи об отставке первого зампреда НБУ раскачивают рынок - Нацбанк продолжает направлять рынок информативными котировками.
Относительно спокойным сегодня вел себя наличный рынок. Хотя на пару копеек курс доллара все же подтянули вверх.
Банки принимали доллар у населения по 28,05-28,26 грн, а продавали по 28,4-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,25-28,33 грн, а продавали по 28,35-28,42 грн/$.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
В Украине в третье воскресенье октября отмечают День работников пищевой промышленности.
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