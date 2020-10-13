13.10.2020 12:30

Нестандартная ситуация на межбанке: что будет с долларом и евро

Этот вторник пройдет достаточно нестандартно для украинского валютного рынка - попытки раскачать курс на межбанке продолжаются.



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Виной всему вчерашний выходной в США (отмечали День Колумба и все расчеты по доллару на нашем межбанке проводились ТОМом) и завтрашний уже свой праздник — День защитника Украины.

Фактически разрыв рабочей недели на две равные части с выходной средой на фоне предстоящего уже скоро периода бюджетных расчетов у клиентов — полностью поменяет весь расклад спроса и предложения на межбанке в ближайшие дни. Сегодня на торги выйдут все заявки компаний на покупку-продажу доллара, перенесенные вчера. Кроме этого, во второй половине дня банки зачислят долларовую валютную выручку за нерабочий День Колумба в США и часть клиентов даже постарается ее сегодня успеть продать. А некоторые компании предпочтут сразу перенести все свои валютные операции на четверг, чтобы не зависеть и от завтрашнего праздника в Украине.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:32 на наличном рынке находились на уровне 28,23/28,30 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне немного подскочил вверх курс доллара и на наличном рынке.

Банки принимали доллар у населения по 28-28,2 грн, а продавали по 28,32-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,25-28,3 грн, а продавали по 28,32-28,38 грн/$.

Курс на черном рынке