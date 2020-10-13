Главная Курсы валют Нестандартная ситуация на межбанке: что будет с долларом и евро
13.10.2020  12:30   

Нестандартная ситуация на межбанке: что будет с долларом и евро

Этот вторник пройдет достаточно нестандартно для украинского валютного рынка - попытки раскачать курс на межбанке продолжаются.


://facebook.com

Виной всему вчерашний выходной в США (отмечали День Колумба и все расчеты по доллару на нашем межбанке проводились ТОМом) и завтрашний уже свой праздник — День защитника Украины.

Фактически разрыв рабочей недели на две равные части с выходной средой на фоне предстоящего уже скоро периода бюджетных расчетов у клиентов — полностью поменяет весь расклад спроса и предложения на межбанке в ближайшие дни. Сегодня на торги выйдут все заявки компаний на покупку-продажу доллара, перенесенные вчера. Кроме этого, во второй половине дня банки зачислят долларовую валютную выручку за нерабочий День Колумба в США и часть клиентов даже постарается ее сегодня успеть продать. А некоторые компании предпочтут сразу перенести все свои валютные операции на четверг, чтобы не зависеть и от завтрашнего праздника в Украине.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:32 на наличном рынке находились на уровне 28,23/28,30 грн/$ (покупка/продажа).

Доллар и евро подорожали - курс валют 13 октября 2020 в Украине - фото 4

Накануне немного подскочил вверх курс доллара и на наличном рынке.

Банки принимали доллар у населения по 28-28,2 грн, а продавали по 28,32-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,25-28,3 грн, а продавали по 28,32-28,38 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 28,333/28,334;
  • EUR 33,208/33,298;
  • RUB 0,361/0,365.

Доллар и евро подорожали - курс валют 13 октября 2020 в Украине - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.10 Курсы валют День Колумба и валюта в Украине: что будет с курсом в понедельник 09.10 Курсы валют Курс доллара и евро в пятницу: чего ждать от валюты 08.10 Курсы валют Четверг на валютном рынке: подешевеет ли доллар и чего ждать по евро
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 