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12.10.2020  13:04   

День Колумба и валюта в Украине: что будет с курсом в понедельник

По мнению экспертов, гривна вряд ли сильно откатится назад на новостях о дальнейшем распространении коронавируса


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Учитывая, что доллар по прежнему занимает основное место в расчетах на нашем межбанке — отсутствие работы по нему в обычном режиме очень сильно снизит общие объемы статистики. Но именно малообъемный и достаточно вялый рынок спровоцирует отдельных игроков на попытки «погонять» курс доллара в течение дня на мелких суммах.

Нацбанку в этом случае нет смысла особо вмешиваться в ход событий, так как основная часть клиентов банков сегодня не особо «пострадает» от таких ситуативных раскачек курса и поэтому у спекулянтов есть отличный шанс поиграть с курсом в тех пределах, которые им позволит фактический спрос на валюту. И они постараются этим воспользоваться.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:35 на наличном рынке находились на уровне 28,191/28,248 грн/$ (покупка/продажа).

Доллар подешевел - курс валют 12 октября 2020 в Украине - фото 4

Напомним, в пятницу существенно снизили курс американской валюты и на наличном рынке.

Банки принимали доллар у населения по 28-28,2 грн, а продавали по 28,28-28,45 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,1-28,22 грн, а продавали по 28,25-28,3 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 28,244/28,340;
  • EUR 33,140/32,677;
  • RUB 0,361/0,364.

Доллар подешевел - курс валют 12 октября 2020 в Украине - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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