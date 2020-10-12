День Колумба и валюта в Украине: что будет с курсом в понедельник

По мнению экспертов, гривна вряд ли сильно откатится назад на новостях о дальнейшем распространении коронавируса
Учитывая, что доллар по прежнему занимает основное место в расчетах на нашем межбанке — отсутствие работы по нему в обычном режиме очень сильно снизит общие объемы статистики. Но именно малообъемный и достаточно вялый рынок спровоцирует отдельных игроков на попытки «погонять» курс доллара в течение дня на мелких суммах.
Нацбанку в этом случае нет смысла особо вмешиваться в ход событий, так как основная часть клиентов банков сегодня не особо «пострадает» от таких ситуативных раскачек курса и поэтому у спекулянтов есть отличный шанс поиграть с курсом в тех пределах, которые им позволит фактический спрос на валюту. И они постараются этим воспользоваться.
Сегодня котировки по состоянию на 11:35 на наличном рынке находились на уровне 28,191/28,248 грн/$ (покупка/продажа).
Напомним, в пятницу существенно снизили курс американской валюты и на наличном рынке.
Банки принимали доллар у населения по 28-28,2 грн, а продавали по 28,28-28,45 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,1-28,22 грн, а продавали по 28,25-28,3 грн/$.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно с 1996 года.
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