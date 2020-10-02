Пятница на валютном рынке - доллар и евро дорожают

Эта пятница на валютном рынке пройдет динамично и в два этапа.
В первой половине дня компании будут оперативно закрывать свои хозяйственные операции перед двумя выходными.
Во второй - сработает фактор окончания недели. Активность клиентов быстро снизится и после 15 часов на торгах уже останутся лишь банки-спекулянты.
Иностранцы продолжат свои активные покупки валюты, что сохранит давление на курс гривны относительно доллара и евро. И если ранее они частично выжидали оптимально низкого курса и лишь тогда проводили свои основные сделки по скупке валюты, то в настоящее время особого торга при совершении ими своих операций не происходит. Рынок остается настроенным на плавную девальвацию гривны, что заставляет нерезидентов быть более сговорчивыми по курсу.
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
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