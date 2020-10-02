02.10.2020 13:40

Пятница на валютном рынке - доллар и евро дорожают

Эта пятница на валютном рынке пройдет динамично и в два этапа.



Фото: mind.ua

В первой половине дня компании будут оперативно закрывать свои хозяйственные операции перед двумя выходными.

Во второй - сработает фактор окончания недели. Активность клиентов быстро снизится и после 15 часов на торгах уже останутся лишь банки-спекулянты.

Иностранцы продолжат свои активные покупки валюты, что сохранит давление на курс гривны относительно доллара и евро. И если ранее они частично выжидали оптимально низкого курса и лишь тогда проводили свои основные сделки по скупке валюты, то в настоящее время особого торга при совершении ими своих операций не происходит. Рынок остается настроенным на плавную девальвацию гривны, что заставляет нерезидентов быть более сговорчивыми по курсу.