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02.10.2020  13:40   

Пятница на валютном рынке - доллар и евро дорожают

Эта пятница на валютном рынке пройдет динамично и в два этапа.


Фото: mind.ua

В первой половине дня компании будут оперативно закрывать свои хозяйственные операции перед двумя выходными.

Во второй - сработает фактор окончания недели. Активность клиентов быстро снизится и после 15 часов на торгах уже останутся лишь банки-спекулянты.

Иностранцы продолжат свои активные покупки валюты, что сохранит давление на курс гривны относительно доллара и евро. И если ранее они частично выжидали оптимально низкого курса и лишь тогда проводили свои основные сделки по скупке валюты, то в настоящее время особого торга при совершении ими своих операций не происходит. Рынок остается настроенным на плавную девальвацию гривны, что заставляет нерезидентов быть более сговорчивыми по курсу.

Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривна
 
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