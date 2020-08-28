28.08.2020 12:55

Конец недели на валютном рынке: почему стоит ждать скачков евро и что будет с долларом

Курс доллара топчется около отметки 27,5 грн/$



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С одной стороны — приближение конца месяца заставит клиентов быть достаточно активными на рынке, чтобы закрыть уже почти все свои хозяйственные расчеты на отчетную дату и не оставлять их на 31 августа.Это добавит статистики торгов за счет действий этих компаний.

С другой — из-за последствий карантина большинство клиентов пока так и не вышли на докарантинные объемы своего бизнеса и поэтому уже успели закрыть свои основные операции по августу, оставляя на последний рабочий день месяца (понедельник,31 августа) лишь «рихтовку» своих расчетов на отчетную дату. В этом случае, подобные компании уже не будут так активны сегодня на торгах и предпочтут заработать за субботу и воскресенье на коротких гривневых депозитах, а не покупать валюту перед выходными и «зависать» с валютными расчетами до 31-го числа. Это уже сработает на межбанке в формате «пятничного эффекта» и несколько снизит активность рынка за счет таких клиентов.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:58 на наличном рынке находились на уровне 27,428/27,519 грн/$ (покупка/продажа).

Отметим, что на наличном рынке обменники все так же ориентируется на межбанковские котировки и оперативно реагируют на смену трендов на рынке.

Курс доллара в банках в четверг находился в пределах 27,2-27,4 на покупке валюты и в коридоре 27,53-27,75 грн/$ – в продаже.

В обменниках покупали доллар за 27,35-27,48, а продавали – за 27,49 -27,60 грн/$.

Курс на черном рынке