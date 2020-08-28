Конец недели на валютном рынке: почему стоит ждать скачков евро и что будет с долларом

Курс доллара топчется около отметки 27,5 грн/$
С одной стороны — приближение конца месяца заставит клиентов быть достаточно активными на рынке, чтобы закрыть уже почти все свои хозяйственные расчеты на отчетную дату и не оставлять их на 31 августа.Это добавит статистики торгов за счет действий этих компаний.
С другой — из-за последствий карантина большинство клиентов пока так и не вышли на докарантинные объемы своего бизнеса и поэтому уже успели закрыть свои основные операции по августу, оставляя на последний рабочий день месяца (понедельник,31 августа) лишь «рихтовку» своих расчетов на отчетную дату. В этом случае, подобные компании уже не будут так активны сегодня на торгах и предпочтут заработать за субботу и воскресенье на коротких гривневых депозитах, а не покупать валюту перед выходными и «зависать» с валютными расчетами до 31-го числа. Это уже сработает на межбанке в формате «пятничного эффекта» и несколько снизит активность рынка за счет таких клиентов.
Сегодня котировки по состоянию на 10:58 на наличном рынке находились на уровне 27,428/27,519 грн/$ (покупка/продажа).
Отметим, что на наличном рынке обменники все так же ориентируется на межбанковские котировки и оперативно реагируют на смену трендов на рынке.
Курс доллара в банках в четверг находился в пределах 27,2-27,4 на покупке валюты и в коридоре 27,53-27,75 грн/$ – в продаже.
В обменниках покупали доллар за 27,35-27,48, а продавали – за 27,49 -27,60 грн/$.
День пройдет под знаком рациональных и выгодных решений, когда особенно важным окажется чувство долга и ответственности.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью начался дождь c грозой, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы, которое также называют Второй Пасхой и-за особого почитания среди верующих.
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