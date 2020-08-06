06.08.2020 11:51

Курс в четверг 6 августа: что с долларом и почему евро около 33 гривен

Доллар дешевеет, в то время как евро продолжает набирать вес.



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Официальный курс на четверг, 6 августа, установлен Нацбанком на уровне 27,7/$, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Четверг продолжит тенденции этой недели и не даст скучать никому на валютном рынке. Клиенты продолжат финансировать свои текущие хозяйственные операции, что частично будет стимулировать экспортеров к продаже валютной выручки.Основную «погоду» на межбанке сегодня будут формировать поведение крупных игроков и их курсовые задачи. Нерезиденты продолжат применять уже отработанную ими тактику покупок небольших сумм в течение всей сессии, чтобы не провоцировать спекулятивного взлета котировок в течение дня.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:21 на наличном рынке находились на уровне 27,647/27,740 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне курс продажи наличного доллара в обменных пунктах снизился чуть более чем на 3 копейки – до 27,8941 грн/$, а курс покупки понизился немногим выше чем на 5 копеек – до 27,5791 грн/$.

Курс на черном рынке