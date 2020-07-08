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08.07.2020  12:23   

Доллар снова продавили ниже 27 грн. Каким будет курс 8 июля

Американской валюте сулят еще большее падение котировок


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Среда на валютном рынке пройдет динамично и интересно.

С одной стороны — паника после отставки главы Нацбанка явно стихла и клиенты вошли уже в обычный деловой ритм, что привело к постепенному возврату котировок межбанка и наличного рынка к уровням ниже 27 гривен. Это успокоило часть покупателей и дает им возможность даже активно торговаться в течение дня и выбирать оптимально низкий уровень курса.

Но все понимают, что интрига вокруг нового главы НБУ и дальнейшей денежно-кредитной и валютной политики регулятора сохраняется, что влияет на настроения участников рынка в среднесрочной перспективе.

С другой стороны — начиная с 8 июля и до конца этой недели проходят массированные погашения предыдущих выпусков ОВГЗ, значительная часть которых куплена иностранцами. От того как поведут себя нерезиденты с полученными гривневыми ресурсами — зависит давление на курс на межбанке в ближайшее время. С учетом того, что вчерашний аукцион Минфина Украины по продаже новых облигаций прошел очень слабо и продали всего бумаг на 312,8 млн гривен — выход на рынок гривны от погашений предыдущих облигаций представляет собой существенную угрозу для стабильности курса.

В среду он будет зависеть от трех основных факторов:

1) Решений нерезидентов в отношении получаемой от погашения ОВГЗ гривны. Скорее всего они будут покупать валюту, что создаст определенное давление на рынок и курс. Важно — в каких объемах и за какой срок они будут покупать необходимые им объемы валюты;

2) Хозяйственной деятельности клиентов и завершения периода вывода дивидендов «дочками» иностранных компаний. Фактически все основные из этих «дочек» уже закрыли свои покупки валюты под подобные операции и сегодня лишь окончательно их закончат, а вот крупные местные клиенты все активнее выходят на торги. Экспортеры — в связи с нехваткой у них гривны для финансирования текущей деятельности. А импортеры — на опасениях возможного роста курса — все же предпочитают закрывать свои текущие сделки достаточно оперативно, а не играть в курсовую рулетку. Зависимость межбанка от поведения и курсовых задач крупнейших игроков в среду усилится;

3) Интервенций Нацбанка и поведения спекулянтов. Ценники интервенций НБУ останутся основным курсовым ориентиром для межбанка. А спекулянты при малейшей возможности постараются раскачивать курс в течение сессии.

Курс в обменниках

Ушел ниже отметки в 27 грн доллар и в обменниках. Наличный рынок во вторник открывался котировками 26,88-26,97 грн/$, а к середине дня они снизились до 26,87-26,90 грн/$.

Курс доллара продолжил падение к 26,9 грн - фото 3

Курс на черном рынке

  • USD 26,873/27,079;
  • EUR 30,144/30,251;
  • RUB 0,370/0,376.

Курс доллара продолжил падение к 26,9 грн - фото 4

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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