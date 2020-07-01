В первый день нового полугодия Межбанк закрылся дорожающим долларом по 26,86-26,88 грн, евро – по 30,18-30,19 грн

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар в покупке подорожал на 15 коп., а в продаже - на 17 коп.
Основная причина - сработает «эффект первого дня месяца», когда клиенты подводят итоги прошедшего периода и окончательно определяются со своими задачами на новый. Это традиционно сокращает статистику валютных операций ежемесячно в первый рабочий день и этив воспользовались спикулянты, задирающие курс вверх.
Спекулянтыработают в формате «в две стороны», но по возможности стараться и покачать курс в том случае, если нерезиденты начнут активно выходить на рынок с выкупом валюты.
Сегодня котировки по состоянию на 11:15 на наличном рынке находились на уровне 26,648/26,708 грн/$ (покупка/продажа).
Напомним, ослабила свои позиции американская валюта и в обменных пунктах. Наличный рынок во вторник открывался котировками 26,63-26,67 грн/$, к середине дня они снизились до 26,62-26,65 грн/$.
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Для романтических встреч и знакомств это не лучший день.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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