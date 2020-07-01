Главная Курсы валют В первый день нового полугодия Межбанк закрылся дорожающим долларом по 26,86-26,88 грн, евро – по 30,18-30,19 грн
01.07.2020  18:31   

В первый день нового полугодия Межбанк закрылся дорожающим долларом по 26,86-26,88 грн, евро – по 30,18-30,19 грн

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар в покупке подорожал на 15 коп., а в продаже - на 17 коп.


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Основная причина - сработает «эффект первого дня месяца», когда клиенты подводят итоги прошедшего периода и окончательно определяются со своими задачами на новый. Это традиционно сокращает статистику валютных операций ежемесячно в первый рабочий день и этив воспользовались спикулянты, задирающие курс вверх.

Спекулянтыработают в формате «в две стороны», но по возможности стараться и покачать курс в том случае, если нерезиденты начнут активно выходить на рынок с выкупом валюты.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:15 на наличном рынке находились на уровне 26,648/26,708 грн/$ (покупка/продажа).

Курс валют на 1 июля - НБУ указал нижнюю планку для курса доллара - фото 3

Напомним, ослабила свои позиции американская валюта и в обменных пунктах. Наличный рынок во вторник открывался котировками 26,63-26,67 грн/$, к середине дня они снизились до 26,62-26,65 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 26,635/26,706;
  • EUR 29,718/29,842;
  • RUB 0,368/0,374.

Курс валют на 1 июля - НБУ указал нижнюю планку для курса доллара - фото 4

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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