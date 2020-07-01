01.07.2020 18:31

В первый день нового полугодия Межбанк закрылся дорожающим долларом по 26,86-26,88 грн, евро – по 30,18-30,19 грн

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар в покупке подорожал на 15 коп., а в продаже - на 17 коп.



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Основная причина - сработает «эффект первого дня месяца», когда клиенты подводят итоги прошедшего периода и окончательно определяются со своими задачами на новый. Это традиционно сокращает статистику валютных операций ежемесячно в первый рабочий день и этив воспользовались спикулянты, задирающие курс вверх.

Спекулянтыработают в формате «в две стороны», но по возможности стараться и покачать курс в том случае, если нерезиденты начнут активно выходить на рынок с выкупом валюты.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:15 на наличном рынке находились на уровне 26,648/26,708 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, ослабила свои позиции американская валюта и в обменных пунктах. Наличный рынок во вторник открывался котировками 26,63-26,67 грн/$, к середине дня они снизились до 26,62-26,65 грн/$.

Курс на черном рынке