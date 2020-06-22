22.06.2020 11:55

Курс доллара и Нафтогаз: ждать ли обвала котировок 22 июня

Начиная с понедельника ситуация на валютном межбанке начнет опять достаточно быстро меняться.



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Основными интригами понедельника-среды будут:

1) Действия Нафтогаза. По заявлениям топ-менеджмента госкомпании — в течение июня ей надо перечислить в бюджет порядка 39 млрд гривен. Обычно компания выходит на валютный рынок и по частям распродает свои долларовые ресурсы под такие операции. Часть средств уже было продано ранее, чтобы не «взрывать» межбанк, но значительные объемы продаж возможны и в ближайшие дни. Такие распродажи доллара Нафтогаза способны существенно влиять на курсовой тренд на межбанке в течение тех дней, когда он будет появляться на рынке. И основная интрига — объемы и даты таких продаж валюты. Но в любом случае — это сработает в пользу гривны;

2) Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ на фоне начала выплат основных возмещений НДС экспортерам. На момент написания статьи чиновники хотят продавать гривневые облигации 23 июня без указания объемов размещения на 98, 154, 245, 329, 609 и 966 дней. Развернется серьезная битва за доходность по этим бумагам. Пока инвесторы достаточно сдержанно относятся к снижению доходности по новым размещениям минфиновцев после понижения учетной ставки НБУ до 6%. Но постепенно объемы покупок бумаг будут расти.

Основными покупателями останутся украинские банки, которые потом используют эти бумаги при операциях рефинансирования с Нацбанком. Объемы завтрашнего размещения повлияют на ресурсный и опосредованно — валютный рынки в период с понедельника по среду и сыграют на укрепление гривны. А вот возмещения НДС экспортерам (в ближайшее время пойдут основные выплаты) снизит их активность по продаже валюты, пока они не потратят имеющуюся у них гривну;

3) Поведение нерезидентов и запоздавших плательщиков налогов. Иностранцы постараются воспользоваться распродажами валюты Нафтогаза и станут «без лишнего шума» выкупать необходимые им объемы в моменты проседания котировок. Этим они частично «отберут работу» у Нацбанка, который тоже не прочь пополнить резервы долларом за счет выкупа излишка этой валюты на торгах. Тем более, что сегодня еще и часть крупных компаний будет дорассчитываться с бюджетом по своим налоговым платежам.Ценники НБУ и нерезидентов и сформируют сегодня курсовой тренд на межбанке.

Не исключается, что при массированных выходах с продажей валюты Нафтогазом — Нацбанк не только будет выходить с обычными для него почти ежедневными интервенциями по единому курсу, но может объявить и аукцион по выкупу доллара.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 10:52 на наличном рынке находились на уровне 26,691/26,759 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, в пятницу курс доллара оставался относительно стабильным в пунктах обмена валют. Наличный рынок 19 июня открывался котировками 26,72-26,76 грн/$, а к середине дня диапазон сузился до 26,74-26,76 грн/$.

Курс на черном рынке