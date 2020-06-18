18.06.2020 14:28

Смена тактики спекулянтов: чего ждать от валюты 18 июня

Как и во все последние дни — особого избытка валюты не будет. Но не потому что его фактически нет, а в силу изменившейся тактики всех участников торгов.



// facebook

Если ранее продавцы активно продавали всю валюту на опасениях ее проседания в течение дня — то теперь они делают это порционно и активно пытаются вздернуть курс в моменты выхода крупных покупателей (в первую очередь — иностранцев).

Покупатели тоже не готовы в такой ситуации сразу «светить» свои объемы покупок, чтобы «не баламутить» рынок и предпочитают делать свои покупки только в моменты по их мнению низких уровней котировок.

Именно такие вот «игры в прятки» основных покупателей и продавцов приводят к периодическим колебаниям на межбанке в последнюю неделю-две. Во многом это связано и с желанием Нафтогаза (как крупнейшего продавца валюты) максимально дорого продавать свою валюту перед предстоящими платежами в бюджет.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:10 на наличном рынке находились на уровне 26,744/26,834 грн/$ (покупка/продажа).

Напомним, курс американской валюты немного просел в обменных пунктах. Наличный рынок в среду открывался котировками 26,75-26,80 грн/$, а к середине дня диапазон сузился до 26,75-26,77 грн/$.

Курс на черном рынке