22.05.2020 11:23

Пятница на межбанке: чего ждать по курсу дорожавшего доллара

Пятница будет достаточно интересной на валютном рынке и пройдет в два этапа: активная первая часть сессии до обеда и достаточно вялая вторая половина дня.



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Причины такого разделения:

1) Необходимость быстрых расчетов по доллару у клиентов. В понедельник США не работают — День Памяти и все расчеты в долларе 25 мая будут проходить на межбанке ТОМом, что не очень интересно украинским клиентам. Поэтому они будут активно платиться в американской валюте сегодня с утра, чтобы оперативно закрыть свои обязательства в долларе и «не зависнуть» с этими расчетами аж до следующего вторника;

2) Эффект окончания недели — даже в период карантина это уменьшает активность клиентов и банков по пятницам.

Кроме этих сугубо технических и календарных факторов, влияющих на поведение участников рынка, сегодня сработает и психологический момент.

Рост котировок последних дней несколько напугал покупателей и порадовал продавцов. Первые — теперь более сговорчивы по курсу во время сессии, вторые — не особо торопятся продавать основные объемы валюты, выжидая максимально высоких уровней котировок. То есть банки и их клиенты психологически уже готовы к постепенному развороту рынка после ослабления карантина.

У НБУ сегодня снова вряд ли будет реальная возможность пополнять резервы в значительных объемах, так как особого излишка предложения доллара нет.

Спекулянты продолжат работать как в формате «в две стороны», так и стараться покачать курс в течение дня.

Кроме этого, многие экспортеры ожидают в ближайшее время начала основных возмещений НДС и поэтому не спешат расставаться с валютой. А пытаются дотянуть до гривневых поступлений от государства, тратя валюту по минимуму.

По прогнозам «Минфина» в пятницу объемы на торгах будут до $180 млн при совершении до 500 сделок с коридором по доллару на межбанке в пределах 26,62-26,90 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 26,50-26,77 и продажа 26,85-27,00 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,70-26,78 гривен и продажа 26,80-26,90.