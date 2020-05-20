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20.05.2020  11:22   

Валюта в среду: спекулянтам не удалось поднять цену на доллар

Среда опять порадует валютный рынок объемами операций и активностью клиентов.


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Во-первых — продолжаются перечисления налогов у бизнеса. Компании активно платятся и свободной гривны у них нет. Это увеличивает предложение валюты на межбанке, так как те, у кого есть валютная выручка — продают ее, чтобы закрыть свои текущие гривневые затраты на хоздеятельность и налоги. Дефицит гривны параллельно снижает возможности по покупке валюты и у покупателей. Выигрывает от этого НБУ, который выкупает излишек предложения доллара в резервы;

Во-вторых — сегодня расчеты по аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники продали облигаций на сумму 21,2 млрд в гривневом эквиваленте (в том числе и валютных на $368,8 млн). 20 мая покупатели должны рассчитаться по этим бумагам, что приведет к оттоку гривны из банковской системы на счета Госказначейства и спровоцирует опять-таки недостаток гривны на рынке. Это также полезно для курса нацвалюты;

В третьих — интервенции Нацбанка. НБУ продолжит выкупать ситуативный излишек доллара в ЗВР. А его ценники будут формировать курсовой тренд на торгах. Регулятор практически «спасает» сейчас доллар от проседания существенно ниже 26,50 гривен.

По прогнозам «Минфина» сегодня объемы на торгах будут в пределах до   $ 340 млн при совершении до 680 сделок, а коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,40-26,65 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:01 на наличном рынке находились на уровне 26,499/26,598 грн/$ (покупка/продажа).

Курс доллара достиг нового минимума, но потом опять подорожал - фото 3

Курс на черном рынке

  • USD 26,595/26,658;
  • EUR 28,816/28,890;
  • RUB 0,355/0,359.

Курс доллара достиг нового минимума, но потом опять подорожал - фото 4

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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