Доллар в понедельник: что будет с курсом

Понедельник на валютном рынке пройдет очень активно — с ростом объемов операций и их количества.
1) Период бюджетных платежей у клиентов.С учетом дефицита гривны у большинства компаний ( как в связи с падением выручки, так и с общим снижением деловой активности из-за карантина) — часть клиентов будет продавать валюту, чтобы рассчитаться с государством (экспортеры), а у импортеров сократит их возможности по ее покупке. Рост предложения валюты при низком спросе- всегда играет на укрепление нацвалюты в бюджетный период;
2) Завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. По состоянию на утро 18 мая чиновники хотят разместить гривневые облигации на 3,6,9 месяцев и 1 год, а долларовые -на 204 дня. Объемы размещения минфиновцы пока не ограничивают. Если после консультаций с первичными дилерами сегодня ничего не переиграется в условиях аукциона ( а это очень часто бывает) — то это также будет работать на гривну. Последние размещения были очень объемными и успешными для Минфина и он постарается и в этот раз активно «выгрести» с рынка ресурсы в бюджет. То есть — потенциально дефицит гривны только усугубится.
Спекулянты снова попытаются «разогреть» котировки, подстраиваясь под действия крупных клиентов, а также продолжат работать в формате «в две стороны» и играть на разницах наличного и безналичного курсов.
Учитывая, что особо валюту сейчас покупать импортерам не за что из-за последствий карантина — главным покупателем на межбанке останется Нацбанк, а его ценники на интервенциях будут диктовать участникам рынка курсовой тренд.
«Минфин» прогнозирует коридор по доллару 18 мая на межбанке в пределах 26,50-26,73 гривен.
Курс в банках на 10 утра: прием 26,40-26,62 и продажа 26,70-26,85 гривен.
В обменниках финкомпаний: покупка 26,60-26,65 гривен и продажа 26,70-26,80.
В этот понедельник всем нам надо поберечь себя. Сегодня 26-й Лунный день - один из самых сложных дней Лунного месяца. Символ этих Лунных суток – Болото и его главные обитатели - Жабы. В этот день общение часто приводит к ссорам и "переливанию из пустого в порожнее".
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночной дождь к утру затих. Днем он пойдет снова, но ближе к вечеру начнет ослабевать.
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
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