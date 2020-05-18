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18.05.2020  11:28   

Доллар в понедельник: что будет с курсом

Понедельник на валютном рынке пройдет очень активно — с ростом объемов операций и их количества.


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Основных причин две:

1) Период бюджетных платежей у клиентов.С учетом дефицита гривны у большинства компаний ( как в связи с падением выручки, так и с общим снижением деловой активности из-за карантина) — часть клиентов будет продавать валюту, чтобы рассчитаться с государством (экспортеры), а у импортеров сократит их возможности по ее покупке. Рост предложения валюты при низком спросе- всегда играет на укрепление нацвалюты в бюджетный период;

2) Завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. По состоянию на утро 18 мая чиновники хотят разместить гривневые облигации на 3,6,9 месяцев и 1 год, а долларовые -на 204 дня. Объемы размещения минфиновцы пока не ограничивают. Если после консультаций с первичными дилерами сегодня ничего не переиграется в условиях аукциона ( а это очень часто бывает) — то это также будет работать на гривну. Последние размещения были очень объемными и успешными для Минфина и он постарается и в этот раз активно «выгрести» с рынка ресурсы в бюджет. То есть — потенциально дефицит гривны только усугубится.

Спекулянты снова попытаются «разогреть» котировки, подстраиваясь под действия крупных клиентов, а также продолжат работать в формате «в две стороны» и играть на разницах наличного и безналичного курсов.

Учитывая, что особо валюту сейчас покупать импортерам не за что из-за последствий карантина — главным покупателем на межбанке останется Нацбанк, а его ценники на интервенциях будут диктовать участникам рынка курсовой тренд.

«Минфин» прогнозирует коридор по доллару 18 мая на межбанке в пределах 26,50-26,73 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 26,40-26,62 и продажа 26,70-26,85 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,60-26,65 гривен и продажа 26,70-26,80.

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
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