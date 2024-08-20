20.08.2024 07:30 Рита Парфенова

20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Всесвітній день лінощів – неофіційне, але справжнісіньке свято, яке широко відзначається в багатьох країнах світу саме 20 серпня.





Його завдання - не заохочувати пустельний спосіб життя, а лише нагадати людям про те, що треба брати паузи для піклування про себе, щоб упоратися зі стресом і уникнути вигоряння.



Батьківщина Всесвітнього дня лінощів - місто Ітагуї в Колумбії, де День ліні відзначають з 1984 року. Спочатку святкування тривало лише один день, але у 1989 році міська влада заснувала щорічний восьмиденний Фестиваль промисловості, торгівлі та культури, заключний день якого святкували як День лінощів, коли можна на добу забути про повсякденні проблеми.

Також цього дня

В 1619 голландський корабель доставив до Америки перших 20 африканців, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун.



1741 – відбулося відкриття капітан-командором Вітус Берінг Аляски.



1843 – у Харкові помер Григорій Федорович Квітка-Основ'яненко, прозаїк, драматург, поет, автор історичних та етнографічних нарисів. Писав під псевдонімами: Фалалей Повинухін, Євстратій Мякушкін, Пана, Грицько Основ'яненко.

1847 (за іншими джерелами – 1845) – народився знаменитий польський письменник та публіцист Олександр Гловацький. Відомий у літературі під псевдонімом Болеслав Прус. Головні його романи – «Лялька» та «Фараон».

1868 – у США офіційно проголошено закінчення Війни Півночі та Півдня.



1896 – запатентований телефон із набірним диском.



1904 – народився німецький хірург та уролог Вернер Форсман (пом. 1.06.1979). У 1928 він самостійно через надріз ліктьової вени ввів собі катетер і провів його до правої половини серця. Форсман проводив досвід у рентгенівському кабінеті, тому він зміг точно визначити, куди дійшов катетер. Згодом методику катетеризації серця Форсману допомогли доопрацювати два американські лікарі - Андре Корнан і Дікінсон Річардс. У 1956 році всі троє стали лауреатами Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.



1912 – Томас Едісон патентує фонограф та електробатарею.



1913 – народився Роджер Уолкотт Сперрі, американський нейробіолог і дослідник, лауреат Нобелівської премії з медицини 1981 року за відкриття функціональної спеціалізації півкуль головного мозку. Сперрі встановив, що функції лівої та правої частин головного мозку різні: ліва півсфера управляє мовою, аналітичними та логічними функціями, тоді як права – орієнтацією у просторі та художньою уявою людини (музика тощо).



1948 – народився Роберт Плант, британський рок-вокаліст, відомий насамперед участю у «Led Zeppelin».



1960 - вперше на Землю повернулися запущені в космос живі істоти - собаки Білка та Стрілка.



1969 - "Бітлз" востаннє зустрілися в студії звукозапису в повному складі, завершивши роботу над альбомом "Abbey Road". Останньою піснею, над якою вони працювали разом, була I Want You (She-s So Heavy).



1980 – італійський альпініст Райнхольд Месснер вперше підкорив Еверест наодинці без використання дихальної кисневої маски.



1991 – закрито Семипалатинський ядерний полігон.



2004 – у Харкові, у саду Шевченка з'явився пам'ятник Архістратигу Михайлу – подарунок Києва до відзначення 350-річчя заснування Харкова. Автори – скульптор Віталій Сівко та архітектор Віктор Бобровський.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір.



за Юліанським календарем: Антон, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, ​​Пімен, Стефан.