25 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

25 грудня Різдво відзначають західні християни, протестанти, а також православні церкви, котрі прийняли новоюліанський календар.
Святкувати починають зі сходом першої зорі, яка за легендою сповістила всьому світу про народження Сина Божого. Це свято є найурочистішим у католицизмі — під час його святкування проводять три церковні богослужіння: вночі опівночі, вранці на світанку та вдень.
Відзначається католицьке Різдво вісім днів, кожен із яких присвячений комусь із святих чи великомучеників. 26 грудня – день Святого Стефана Мученика, наступного дня поминають Іоанна Богослова, далі день пам'яті невинних Віфлеємських немовлят, убитих за наказом Ірода, який намагався знищити сина Божого. Найближчим після 25 грудня воскресіння з великим розмахом святкують день Святої Сімейства, на чолі з отцем Ісуса Йосипом, його матір'ю Марією та самим немовлям Христом. 1 січня низка різдвяних свят закінчується днем Пресвятої Богородиці. 6 січня – у день, коли католицьке Різдво відзначалося за старим стилем, приходить свято Хрещення Ісуса. Цього дня всі священнослужителі, а також парафіяни під час літургії одягають білий, парадний одяг.
Різдво Христове – це сімейне свято, коли за столом збираються всі члени сім'ї, а страви складаються з найсмачніших і найнезвичайніших частування. Причому в кожній країні гастрономічні, різдвяні традиції серйозно відрізняються. Одностайність лише в головній страві - різдвяній індичці, хоча і тут можна вибрати те, що дійсно Вам до смаку і замінити індичку на качку або гусака. В Англії Вам обов'язково подадуть індичку з кисло-солодким соусом з аґрусу та на десерт пригостять ромовим пудингом, який під час подачі на стіл підпалюють. За океаном – у США Вас також пригостять індичкою, але замість агрусу запропонують журавлинний соус.
Німецькі різдвяні традиції зовсім не схожі одна на одну. Наприклад, у Нюрнберзі, де проходять знамениті на всю Європу різдвяні базари, Вас пригостять фігурними пряниками, а у Дрездені Ви обов'язково спробуєте незвичайний місцевий кекс. Китайці на Різдво знову пригостять Вас своєю фірмовою стравою – качкою по-пекінськи, щоправда, християн-католиків у цій країні не так багато, тому доведеться пошукати смачне різдвяне частування.
Суворі норвежці люблять їжу серйозніше і солодощам віддають перевагу ребрам ягняти з вареною картоплею, а в деяких областях країни із задоволенням поласують свининою або навіть різдвяною рибою. Темпераментні італійці, найімовірніше, віддадуть перевагу морепродуктам, але обов'язково поставлять на стіл свої місцеві пельмені, виготовлені з прісного тіста. У скромних португальців на Різдво та частування цілком собі скромне – сушена тріска. Зате іспанці ніколи не відмовлять собі в задоволенні щільно поїсти і приготують до столу ціле порося, засмажене на рожні. Крім смаженої свині на іспанському столі Ви знайдете різні морепродукти та численні солодощі. Ще за однією гарною іспанською традицією – у різдвяну ніч кожна сім'я має запросити за стіл самотнього старого чи бідняка.
336 року відбулося перше документально підтверджене святкування Різдва Христового в Римі.
1741 – Цельсій винайшов шкалу виміру температури, чим залучив громадськість до поняття градуса.
1855 – у Кінгстоні (Канада) відбулася перша гра у хокей.
1895 – на ялинці, що стояла перед Білим будинком у США, спалахнула перша електрична гірлянда. Електричні ялинкові гірлянди були винайдені в США і вперше прикрасили новорічну ялинку в будинку інженера Едварда Джонсона в середині 1880-х років через три роки після винаходу електричної лампочки. Різдвяне дерево Джонсона було прикрашене зробленими вручну гірляндами з електричних лампочок різних кольорів: червоного, білого та синього. Різнокольорові лампочки блимали, а ялинка крутилася. Колби ламп були зроблені вправними склодувами.
1895 – народився Григорій Верьовка, український композитор та хоровий диригент, творець українського народного хору.
1899 – народився Хамфрі Богарт, американський кіноактор («Мальтійський сокіл», «Касабланка»). Американський інститут кіномистецтва назвав Богарта найкращим актором в історії американського кіно.
1917 – утворено Українську РСР (з 1922 по 1991 рік – у складі СРСР), з 1991 року – Україна.
1925 – народився Карлос Кастанеда, американський письменник та філософ-містик, гуру руху Нової Ери («Вчення Дона Хуана»).
1951 – у Києві введено в дію першу в СРСР електронно-обчислювальну машину.
1954 – народилася Енні Леннокс, шотландська співачка, учасниця дуету «Eurythmics».
1971 – народилася Дайдо, британська поп-співачка.
1976 – народився Армін ван Бюрен, діджей та продюсер у стилі транс та прогресив транс.
1976 – народився Туомас Холопайнен, клавішник та «Songmaker» фінської симфо-метал гурту Nightwish.
1991 - Михайло Горбачов оголосив про відставку з посади Президента СРСР.
1997 – у Бангкоку виготовлено найбільший у світі різдвяний пиріг вагою 2300 кг (його вистачило на 19212 порцій).
2010 – розпочався аномальний крижаний дощ, що пройшов за два тижні за середніми широтами Північна півкуля від Європи до США.
Олександр, Спірідон (Свирид).
Відома приказка «своя сорочка ближче до тіла» сьогодні буде особливо актуальною. Отже, якщо хочете когось поексплуатувати, чітко сформулюйте, навіщо йому це потрібно і що він із цього отримає.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше.
25 грудня Різдво відзначають західні християни, протестанти, а також православні церкви, котрі прийняли новоюліанський календар.
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