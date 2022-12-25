25.12.2022 07:30 Рита Парфенова

25 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

25 грудня Різдво відзначають західні християни, протестанти, а також православні церкви, котрі прийняли новоюліанський календар.





Святкувати починають зі сходом першої зорі, яка за легендою сповістила всьому світу про народження Сина Божого. Це свято є найурочистішим у католицизмі — під час його святкування проводять три церковні богослужіння: вночі опівночі, вранці на світанку та вдень.



Відзначається католицьке Різдво вісім днів, кожен із яких присвячений комусь із святих чи великомучеників. 26 грудня – день Святого Стефана Мученика, наступного дня поминають Іоанна Богослова, далі день пам'яті невинних Віфлеємських немовлят, убитих за наказом Ірода, який намагався знищити сина Божого. Найближчим після 25 грудня воскресіння з великим розмахом святкують день Святої Сімейства, на чолі з отцем Ісуса Йосипом, його матір'ю Марією та самим немовлям Христом. 1 січня низка різдвяних свят закінчується днем Пресвятої Богородиці. 6 січня – у день, коли католицьке Різдво відзначалося за старим стилем, приходить свято Хрещення Ісуса. Цього дня всі священнослужителі, а також парафіяни під час літургії одягають білий, парадний одяг.



Різдво Христове – це сімейне свято, коли за столом збираються всі члени сім'ї, а страви складаються з найсмачніших і найнезвичайніших частування. Причому в кожній країні гастрономічні, різдвяні традиції серйозно відрізняються. Одностайність лише в головній страві - різдвяній індичці, хоча і тут можна вибрати те, що дійсно Вам до смаку і замінити індичку на качку або гусака. В Англії Вам обов'язково подадуть індичку з кисло-солодким соусом з аґрусу та на десерт пригостять ромовим пудингом, який під час подачі на стіл підпалюють. За океаном – у США Вас також пригостять індичкою, але замість агрусу запропонують журавлинний соус.



Німецькі різдвяні традиції зовсім не схожі одна на одну. Наприклад, у Нюрнберзі, де проходять знамениті на всю Європу різдвяні базари, Вас пригостять фігурними пряниками, а у Дрездені Ви обов'язково спробуєте незвичайний місцевий кекс. Китайці на Різдво знову пригостять Вас своєю фірмовою стравою – качкою по-пекінськи, щоправда, християн-католиків у цій країні не так багато, тому доведеться пошукати смачне різдвяне частування.



Суворі норвежці люблять їжу серйозніше і солодощам віддають перевагу ребрам ягняти з вареною картоплею, а в деяких областях країни із задоволенням поласують свининою або навіть різдвяною рибою. Темпераментні італійці, найімовірніше, віддадуть перевагу морепродуктам, але обов'язково поставлять на стіл свої місцеві пельмені, виготовлені з прісного тіста. У скромних португальців на Різдво та частування цілком собі скромне – сушена тріска. Зате іспанці ніколи не відмовлять собі в задоволенні щільно поїсти і приготують до столу ціле порося, засмажене на рожні. Крім смаженої свині на іспанському столі Ви знайдете різні морепродукти та численні солодощі. Ще за однією гарною іспанською традицією – у різдвяну ніч кожна сім'я має запросити за стіл самотнього старого чи бідняка.

Також цього дня

336 року відбулося перше документально підтверджене святкування Різдва Христового в Римі.



1741 – Цельсій винайшов шкалу виміру температури, чим залучив громадськість до поняття градуса.



1855 – у Кінгстоні (Канада) відбулася перша гра у хокей.



1895 – на ялинці, що стояла перед Білим будинком у США, спалахнула перша електрична гірлянда. Електричні ялинкові гірлянди були винайдені в США і вперше прикрасили новорічну ялинку в будинку інженера Едварда Джонсона в середині 1880-х років через три роки після винаходу електричної лампочки. Різдвяне дерево Джонсона було прикрашене зробленими вручну гірляндами з електричних лампочок різних кольорів: червоного, білого та синього. Різнокольорові лампочки блимали, а ялинка крутилася. Колби ламп були зроблені вправними склодувами.



1895 – народився Григорій Верьовка, український композитор та хоровий диригент, творець українського народного хору.



1899 – народився Хамфрі Богарт, американський кіноактор («Мальтійський сокіл», «Касабланка»). Американський інститут кіномистецтва назвав Богарта найкращим актором в історії американського кіно.



1917 – утворено Українську РСР (з 1922 по 1991 рік – у складі СРСР), з 1991 року – Україна.



1925 – народився Карлос Кастанеда, американський письменник та філософ-містик, гуру руху Нової Ери («Вчення Дона Хуана»).



1951 – у Києві введено в дію першу в СРСР електронно-обчислювальну машину.



1954 – народилася Енні Леннокс, шотландська співачка, учасниця дуету «Eurythmics».



1971 – народилася Дайдо, британська поп-співачка.



1976 – народився Армін ван Бюрен, діджей та продюсер у стилі транс та прогресив транс.



1976 – народився Туомас Холопайнен, клавішник та «Songmaker» фінської симфо-метал гурту Nightwish.



1991 - Михайло Горбачов оголосив про відставку з посади Президента СРСР.



1997 – у Бангкоку виготовлено найбільший у світі різдвяний пиріг вагою 2300 кг (його вистачило на 19212 порцій).



2010 – розпочався аномальний крижаний дощ, що пройшов за два тижні за середніми широтами Північна півкуля від Європи до США.

Іменини відзначають:

Олександр, Спірідон (Свирид).