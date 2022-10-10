10.10.2022 07:30 Рита Парфенова

10 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

В Україні 10 жовтня відзначають День працівників стандартизації та метрології.





Це свято з'явилося в українському офіційному календарі 2002 року, після того, як 8 жовтня того ж року президент України підписав Указ «Про День працівників стандартизації та метрології». До речі, указ виданий у 101 річницю відкриття (8 жовтня 1901 року) з ініціативи великого вченого Дмитра Івановича Менделєєва у Харкові першого в Україні перевірочного намету для вивіряння та таврування торгових заходів та ваг.



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Щорічно 10 жовтня відзначають Всесвітній день психічного здоров'я. Ініціатором свята у 1992 році виступила Всесвітня федерація психічного здоров'я.



Цього року Всесвітній день психічного здоров'я відбувається під гаслом «Зробити психічне здоров'я та благополуччя для всіх глобальним пріоритетом».



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Дата 10 жовтня у світі відома як Всесвітній день боротьби зі смертною карою, або як Всесвітній день проти страти. Він був заснований у 2003 році з ініціативи Світової коаліції щодо заборони смертної кари з метою скорочення кількості смертних вироків у світі, і відтоді проводиться щорічно.



Протягом 1990-2000 років в Україні смертна кара у вигляді розстрілу існувала «як винятковий захід покарання» за особливо небезпечні злочини проти держави, проти життя, правосуддя, за військові злочини. Вирок про найвищу міру міг ухвалити лише Конституційний Суд. Спочатку виконання таких вироків було накладено мораторій. А 2000 року Верховна рада внесла зміни до Кримінального кодексу, якими остаточно вилучила поняття «смертна кара» з офіційного списку кримінальних покарань України.

Також цього дня

В 1731 народився Генрі Кавендіш, англійський фізик і хімік, який відкрив формулу води і виміряв вагу Землі.



1813 – народився Джузеппе Верді, італійський композитор. Опери «Ріголетто», «Трубадур» та «Травіату» склали знамениту «тризірку» композитора.



1861 народився Фрітьоф Нансен, норвезький полярний дослідник, океанограф, громадський діяч, лауреат Нобелівської премії миру 1922 року.



1865 – американець Джон Уеслі Хайятт патентує більярдну кулю. Він першим знайшов заміну кульам зі слонової кістки, що використовувалися до того, і виграв 10 000 доларів у конкурсі.



1932 – у Запоріжжі відбувся урочистий пуск ДніпроГЕСу.



1932 – у Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР проводиться ядерна реакція щодо розщеплення атомного ядра літію.



1933 – у Сполучених Штатах надійшов у продаж перший у світі пральний порошок.



1963 – набрав чинності Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою.



1976 – грек Димитріон Йорданідіс подолав марафонську дистанцію завдовжки 42 км 195 м за 7 годин 33 хвилини. І хоча нинішні чемпіони долають її за 2 години, рекорд полягав в іншому: вік марафонця перевищував 98 років. І це не межа: його побратим із захоплення, британець Бастер Мартін, пробіг марафонську дистанцію, коли йому був 101 рік!



1996 – Приватбанк спільно з Visa International розпочав випуск вітчизняних пластикових карток Visa.



1999 – у першому в історії професійного боксу поєдинку чоловіка та жінки перемогла американка Маргарет Макгрегор (36 років, 165 см, 58,5 кг, 3 перемоги у трьох професійних поєдинках). Її суперником був канадець колумбійського походження Лої Чоу (34 роки, 157 см, 56 кг), який за свою спортивну кар'єру (він був і штангістом, і жокеєм) провів лише два бої та обидва програв. Чотирираундовий бій пройшов без ексцесів, і перемога за очками була віддана представниці прекрасної статі. Обидва учасники цього «атракціону» отримали по 1500 доларів.



2007 – в Інтернеті став доступним для скачування новий альбом Radiohead під назвою In Rainbows – перший музичний альбом, який офіційно продається через Інтернет, причому суму платежу визначає кожна людина індивідуально в необмежених рамках (фактично можна скачати запис безкоштовно).



Іменини відзначають: Акуліна, Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Зінаїда, Ігнатій, Марк, Михайло, Петро, ​​Саватій, Федір.