24.09.2022 07:30 Рита Парфенова

24 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 24 вересня відзначається не зовсім звичайне свято – Міжнародний день караванника.





Його відзначають каравановожаті та інші учасники транспортних колон та суднових караванів, далекобійники, команди торгових суден та екіпажі кораблів ескорту.



Як дату свята обрали 24 вересня – день народження відомого британського мореплавця та навігатора 16–17 століть Вільяма Адамса (24 вересня 1564 – 16 травня 1620). Його вважають першим європейцем, який досяг берегів Японії. Після свого морського походу в 1597-1600 роках Вільям Адамс прожив у Країні сонця, що сходить 20 років, зігравши велику роль у розвитку торгових відносин Японії з Англією і Голландією.

Також цього дня

1852 року відбувся перший політ на дирижаблі з паровим двигуном. Здійснив його француз Анрі Жиффар.



1869 – на американському ринку сталася паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами («чорна п'ятниця»).



1941 – початок «пекельної осені» чи «вогненний смерч» – спецоперації НКВС СРСР зі знищення центру окупованого німцями Києва. Підривалися наперед таємно заміновані радянськими диверсантами житлові будинки та важливі об'єкти інфраструктури міста. Вибухи в центрі міста тривали протягом п'яти днів, з 24 по 28 вересня, окремі будівлі (як Успенський собор) були підірвані також протягом жовтня та листопада, всього було знищено 940 будівель. При цьому загинули тисячі мирних жителів міста та сотні німецьких військових (радянська влада ніколи так і не оприлюднила кількість жертв), 50 000 киян залишилися без житла. Викликану вибухами пожежу німецьким протипожежним командам вдалося загасити лише за два тижні.



1960 – у США спущено на воду перший атомний авіаносець «Ентерпрайз».



1970 – станція «Місяць-16» вперше доставила на Землю місячний ґрунт.



1989 – Папа Іван Павло II визнав правоту Галілео Галілея, публічно вибачився вченому і повернув йому «право бути законним сином церкви». Галілео Галілей активно захищав геліоцентричну систему світу, за що був підданий суду інквізиції, що змусила його зректися вчення М. Коперника. Він був звинувачений у безбожності та відлучений від церкви. З'ясувалося, що протягом дев'яти років, до самої смерті, Галілей направляв послання римському папі, спростовуючи безбожність, що приписується йому.



1991 - випущено альбом "Nevermind" групи "Нірвана".



1993 – Мін'юст України зареєстрував Організацію Українських Націоналістів (ОУН), голова — останній Президент України в екзилі М. Плав'юк.



1998 – у Ліоні (Франція) вперше проведено операцію з трансплантації руки людині.



1999 – на Бейкер-стріт у Лондоні відкрили пам'ятник Шерлоку Холмсу.



2004 – під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську було вчинено «яєчний замах» на Віктора Януковича.



Іменини відзначають: Віктор, Герман, Дмитро, Євдокія, Ія, Карп, Лев, Микола, Петро, ​​Роман, Сергій.