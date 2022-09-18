18.09.2022 07:30

18 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку третьої неділі вересня в Україні відзначають День батька та День працівників лісу.

Всенародний День батька - це не офіційне свято, але з початком російсько-української війни держава та суспільство у визначенні моральних та духовних цінностей все частіше звертається до прикладу батька-захисника.



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День працівників лісу - це професійне свято працівників лісового господарства, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості.



Україна посідає восьме місце у Європі за площею лісу. Загальна площа земель лісового фонду становить 10,8 млн. га, з яких 9,5 млн. покрито лісовою рослинністю. Характерним для України є нерівномірне розташування лісів, переважно екологічне їхнє значення та високий відсоток заповідників (13,7%). Кожен другий гектар лісу в Україні створено штучно. В даний час на підприємствах лісового господарства функціонує 649 постійних розсадників, тепличні господарства, де щороку вирощують понад 377 млн ​​шт. стандартного посадкового матеріалу, 16,3 тис. га постійних лісонасінних ділянок.



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Щорічно 18 вересня у всьому світі відзначається Всесвітній день моніторингу якості води.



Свято, започатковане у 2003 році, стало глобальною інформаційно-освітньою програмою, спрямованою на поінформованість суспільства про проблеми води та участь у захисті водних ресурсів у всьому світі.



Спочатку Всесвітній день моніторингу якості води пропонували відзначати на місяць пізніше – 18 жовтня. Це було пов'язано з тим, що саме 18 жовтня 1972 року було проголошено «Акт про чисту воду» — документ, присвячений питанням відновлення та захисту водних ресурсів. У 2007 році дату змінили на 18 вересня для полегшення участі тих країн, на території яких вода в цю пору року починає замерзати.

Також цього дня

1640 року в Києві розпочався церковний собор, який утвердив православний катехизис, яким протягом століть керувалася православна церква.



1769 – американець Джон Харріс створює перше фортепіано.



1830 – кінь обігнав перший американський паровоз у 9-мильній гонці між Райліз Таверн та Балтімором.



1851 – вийшов перший номер Нью-Йорк Таймс. Ціна екземпляра – 2 центи.



1905 – народилася Грета Гарбо (справжнє ім'я Грета Луїза Густафсон), шведська кіноактриса.



1922 – у Празі створено спілку українських студентів-емігрантів.



1938 – на півострові Ямал зафіксовано незрозумілий наступ темряви вдень (Чорний день).



1947 - у США створено Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).



1965 – острів Хортиця у Запоріжжі проголошено державним заповідником.



1971 – народилася Джада Пінкетт, американська актриса («Матриця»), екс-дружина голлівудської зірки Вілла Сміта.



1987 – астероїд, названий на честь міста Харкова, був відкритий астрономом Людмилою Чорних у Кримській обсерваторії. У списку астероїдів зареєстровано за номером 9167. Він перебуває у групи головного поясу астероїдів. Це область Сонячної системи, розташована між орбітами Марса і Юпітера, що є місцем скупчення безлічі об'єктів усіляких розмірів, переважно неправильної форми, які називаються астероїдами або малими планетами.



1991 – ухвалою президії Верховної Ради України синьо-жовтий прапор затверджено офіційним символом республіки.



1996 – в Україні запроваджено штрихове кодування товарів.



1997 – зареєстрований домен Google.com



1998 - Сформовано ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, читається айкен) - міжнародна некомерційна організація, створена 18 вересня 1998 за участю уряду США для регулювання питань, пов'язаних з доменними іменами, IP-адресами та іншими аспектами функціонування Інтернету.



2009 – у Японії винайдено стійкий антисептик, який знищує віруси, у тому числі свинячого грипу.



Іменини відзначають: Гліб, Давид, Єлизавета, Юхим, Захар, Іраїда, Максим, Олександр, Олексій, Опанас, Раїса, Федір.