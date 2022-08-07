07.08.2022 07:30

7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

7 серпня у всьому світі відзначають День збирання зірок.



Це свято присвячене зорепаду, найромантичнішому явищу останнього літнього місяця. Багато людей вірять, що якщо загадати бажання на падаючу зірку, то воно неодмінно здійсниться. Головне — зробити це швидко, в ту саму мить, коли на небі майне сріблястий спалах.



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За народним календарем 7 серпня – Ганна Літня. Цього дня вшановують святу Анну – мати діви Марії, бабусю Ісуса Христа.



Головні традиції цього дня: ярмарки, копання картоплі, збирання черемхи, збирання грибів, приготування страв з картоплі та грибів.



Хорошою прикметою вважається грати весілля та хрестити дітей 7 серпня.



На Ганну, до того ж, головна та дуже серйозна справа – подумати про власну красу. Дівчата вірять, що Ганна дарує красу та привабливість тим, хто її шанує. Тому слід на її честь сплести вінок з різних трав і квітів і пустити річкою, пошепки благаючи Ганну зробити вас хоч трохи красивіше, "щоб хлопці любили, щоб доля не цуралася".

Також цього дня

1819 – народився Пантелеймон Куліш, український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф, перекладач, редактор та видавець.



1858 – англійська королева Вікторія обрала Оттаву як столицю Канади.



1888 – виявлено першу жертву, яка приписувалася Джеку Потрошителю.



1918 – Україна та Область Війська Донського підписали договір про кордони.



1932 – у СРСР прийнято «Закон про п'ять колосків». До 1 січня 1933 р. засуджено на термін понад 10 років 54 645 осіб, розстріляно 2110.



1944 - запущено перший американський програмований комп'ютер "Марк I".



1947 – народилася Софія Ротару, золотий голос української естради.



1959 – американський супутник Explorer VI вперше передав на Землю зображення з космосу.



1960 – народився Девід Духовни, американський актор, інфернальна зірка серіалу "Секретні матеріали".



1968 – у Лондоні натовп демонстрантів, які протестували проти утисків українських поетів та письменників, закидав камінням посольство СРСР.



1970 – проведено перший комп'ютерний шаховий турнір.



1975 – народилася Шарліз Терон, голлівудська актриса («Правила виноробів», «Адвокат диявола», «Дружина астронавта», «Монстр»).



1982 – народилася Яна Клочкова, українська плавчиня, чотириразова олімпійська чемпіонка, Герой України.



1993 частина Букінгемського палацу в Лондоні вперше відкрита для туристів.



2000 – японці винайшли водневий електромобіль.



2008 – початок війни у ​​Південній Осетії.



2016 – початок «стрілянини на півночі Криму» – інсценовано спецпровокацію російських спецслужб з метою імітації «нападу диверсантів ГУР МО України» на кшталт покинутих з материкової України в Криму. Провокація закінчилася 11 серпня терміновим розглядом справи у РБ ООН за заявою України.



Іменини відзначають: Олександр, Анна, Євпраксія, Іраїда, Макар, Микола, Олімпіада.