7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

7 серпня у всьому світі відзначають День збирання зірок.
Це свято присвячене зорепаду, найромантичнішому явищу останнього літнього місяця. Багато людей вірять, що якщо загадати бажання на падаючу зірку, то воно неодмінно здійсниться. Головне — зробити це швидко, в ту саму мить, коли на небі майне сріблястий спалах.
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За народним календарем 7 серпня – Ганна Літня. Цього дня вшановують святу Анну – мати діви Марії, бабусю Ісуса Христа.
Головні традиції цього дня: ярмарки, копання картоплі, збирання черемхи, збирання грибів, приготування страв з картоплі та грибів.
Хорошою прикметою вважається грати весілля та хрестити дітей 7 серпня.
На Ганну, до того ж, головна та дуже серйозна справа – подумати про власну красу. Дівчата вірять, що Ганна дарує красу та привабливість тим, хто її шанує. Тому слід на її честь сплести вінок з різних трав і квітів і пустити річкою, пошепки благаючи Ганну зробити вас хоч трохи красивіше, "щоб хлопці любили, щоб доля не цуралася".
1819 – народився Пантелеймон Куліш, український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф, перекладач, редактор та видавець.
1858 – англійська королева Вікторія обрала Оттаву як столицю Канади.
1888 – виявлено першу жертву, яка приписувалася Джеку Потрошителю.
1918 – Україна та Область Війська Донського підписали договір про кордони.
1932 – у СРСР прийнято «Закон про п'ять колосків». До 1 січня 1933 р. засуджено на термін понад 10 років 54 645 осіб, розстріляно 2110.
1944 - запущено перший американський програмований комп'ютер "Марк I".
1947 – народилася Софія Ротару, золотий голос української естради.
1959 – американський супутник Explorer VI вперше передав на Землю зображення з космосу.
1960 – народився Девід Духовни, американський актор, інфернальна зірка серіалу "Секретні матеріали".
1968 – у Лондоні натовп демонстрантів, які протестували проти утисків українських поетів та письменників, закидав камінням посольство СРСР.
1970 – проведено перший комп'ютерний шаховий турнір.
1975 – народилася Шарліз Терон, голлівудська актриса («Правила виноробів», «Адвокат диявола», «Дружина астронавта», «Монстр»).
1982 – народилася Яна Клочкова, українська плавчиня, чотириразова олімпійська чемпіонка, Герой України.
1993 частина Букінгемського палацу в Лондоні вперше відкрита для туристів.
2000 – японці винайшли водневий електромобіль.
2008 – початок війни у Південній Осетії.
2016 – початок «стрілянини на півночі Криму» – інсценовано спецпровокацію російських спецслужб з метою імітації «нападу диверсантів ГУР МО України» на кшталт покинутих з материкової України в Криму. Провокація закінчилася 11 серпня терміновим розглядом справи у РБ ООН за заявою України.
Іменини відзначають: Олександр, Анна, Євпраксія, Іраїда, Макар, Микола, Олімпіада.
Забудьте про шаблони та рамки – завдяки цьому справи можуть даватися вам несподівано легко. Але пам'ятайте, що це ненадовго, так що витратите час на користь, на найважливіше.
У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.
7 серпня у всьому світі відзначають День збирання зірок.
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