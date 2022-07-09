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09.07.2022  07:30   Рита Парфенова

9 июля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

9 июля проводится Международный день уничтожения стрелкового оружия.

Международный день уничтожения стрелкового оружия

Международный день уничтожения стрелкового оружия основан Организацией Объединенных Наций в 2001 году. Тогда страны-члены ООН подписали политически обязательный для выполнения план борьбы со стрелковым оружием. Они сделали это на волне понимания того, что незаконное производство, передача и оборот стрелкового оружия и легких вооружений и их чрезмерное накопление и неконтролируемое распространение во многих частях мира подрывают безопасность и развитие человечества.

Также в этот день...

1877 – первый финал теннисного турнира в Уимблдоне. Победителем стал Спенсер Гор.

1887 – английский фабрикант бумаги Джон Дикенсон на ежегодной встрече производителей бумаги представил первые бумажные салфетки. Сделал он это в самый подходящий момент – на торжественном обеде.

1901 – родилась Барбара Картленд, писательница любовных романов, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как самый преуспевающий английский автор.

1944 – родился Глен Кук, современный американский писатель-фантаст, автор серий «Приключения Гаррета» (фэнтези-детектив), «Хроники Черного отряда» (сага, фэнтези), «Империя Ужаса» (фэнтези) и других.

1955 – основано Пагуошское движение ученых за мир, разоружение и международную безопасность.

1956 – родился Том Хэнкс, американский киноактер и продюсер («Форрест Гамп», «Терминал», «Код да Винчи», «Ангелы и демоны»).

1957 – открыт 102-й элемент таблицы Менделеева – нобелий.

1964 – хит-парад Англии возглавила песня группы «The Animals» «The House of the Rising Sun» («Дом восходящего солнца»).

1997 – Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО.

2002 – Организация Африканского Единства, объединяющая 53 государства Африки, официально преобразована в Африканский союз.

2018 – саммит Украина-ЕС, между Украиной и ЕИБ подписано соглашение о выделении займа на EUR75 млн для реализации проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины».

Именины отмечают: Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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