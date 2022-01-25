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25.01.2022  08:00   

25 января: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

25 января в народе празднуют Татьянин день.

Татьянин день


Праздник посвящен великомученице Татьяне Римской, которая считается покровительницей студентов. Поэтому долгое время 25 января праздновали еще и День студента,

Второе, более древнее, название праздника — Бабий кут. Так называлось место у печи, где находились предметы домашней утвари, и где хозяйка проводила много времени. Это место также называлось солнышком. В честь этого на Татьянин день «большуха» (старшая хозяйка в семье) пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек.

Что нельзя делать в Татьянин день

Считается, что в этот день запрещено злословить, конфликтовать, выяснять отношения и ссориться.

В этот день не следует шить, вязать, стирать, заниматься рукоделием.

Нельзя оставлять беспорядок в доме на праздник – к Татьяниному дню следует навести порядок.

Ни в коем случае в Татьянин день нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Наши предки верили, что отказав или проигнорировав просьбу, можно самому попасть в беду.

Также в этот день...

В 1759 году на свет появился Роберт Бернс, шотландский поэт.

1832 – родился Иван Шишкин, российский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравер-аквафортист.

1858 – состоялось первое исполнение свадебного марша Мендельсона. Вообще-то всемирно признанный «Свадебный марш» Феликса Мендельсона-Бертольди был написан в 1843 году для спектакля Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Через пятнадцать лет английская принцесса Виктория Адельгейд выбрала этот марш для церемонии бракосочетания с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV. С этого дня марш Мендельсона стал самым популярным свадебным маршем.

1874 – родился Уильям Сомерсет Моэм, английский писатель-прозаик и драматург.

1882 – родилась Вирджиния Вулф, английская писательница.

1890 – репортер нью-йоркской газеты «World» Элизабет Джейн Кокрейн, известная под псевдонимом Нелли Блай, завершила кругосветное путешествие с целью превзойти достижение Филеаса Фогга, героя романа Жюля Верна «Вокруг света в 80 дней». И это ей удалось! Отправившись 14 ноября 1889 года в путешествие вокруг света (по маршруту Нью-Йорк – Лондон – Париж – Бриндизи – Суэц – Цейлон – Сингапур – Гонконг – Иокогама – Сан-Франциско – Нью-Йорк) она завершила его через 72 дня 6 часов 10 минут 11 секунд.

1915 – Александер Грейам Белл впервые демонстрирует возможности изобретенного им телефона, связав Нью-Йорк с Сан-Франциско.

1934 – на экраны СССР был выпущен фильм «Веселые ребята» с Леонидом Утесовым и Любовью Орловой.

1935 – родился Станислав Жук, советский и российский фигурист, тренер по фигурному катанию, мастер спорта и заслуженный тренер СССР.

1938 – родился Владимир Высоцкий, поэт, композитор и исполнитель, актер, символ эпохи 1970-х.

1946 – родился Вячеслав Добрынин, эстрадный певец и композитор.

1949 – впервые была вручена американская телевизионная премия «Эмми» (телевизионный аналог премии «Оскар»). Название «Эмми» происходит от слова «immy» – так называлась катодная трубка в первых телевизионных камерах.

1957 – родился Андрей Ростоцкий, киноактер, режиссер, каскадер, сценарист.

1978 – родился Владимир Зеленский, действующий президент Украины.

1985 – родилась Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман), украинская певица и телеведущая.

1993 – на орбитальной станции «Мир» прошла первая в мире художественная выставка. Экспонировались работы украинскрого художника и режиссера Игоря Подольчака.

Именины отмечают: Галактион, Илья, Макар, Пахом, Петр, Савва, Татьяна.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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