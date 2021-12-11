11.12.2021 08:00

11 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.





Международный день гор установлен в 2003 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

Горы занимают около одной четвертой поверхности планеты и являются домом почти для 10 процентов населения. Это заповедник многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек земли, что особенно важно.



Они не только дают источник средств к существованию и благополучию почти для 720 миллионов людей, проживающих в горных районах, но опосредовано благоприятно влияют на миллиарды проживающих у их подножья.



И очень важно найти новые и устойчивые пути, которые открывали бы возможности для населения как в горных районах, так и на низменности, и позволяли бы искоренить бедность, не нанося дальнейшего вреда хрупким горным экосистемам.



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Международный день танго отмечается в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя (1890).



Танго – танец, философия которого заключена в противоборстве. В центре танца – Мужчина и Женщина. Их взаимоотношения, страсти, конфликты, примирения, «третий лишний», ревность, ненависть – все чувства, которые наполняют человеческую жизнь.



Кстати, слово «танго» появилось значительно раньше, чем сам танец. Изначально это слово использовалось на одном из Канарских островов для обозначения «собрания негров для танцев, для игры на барабанах», Эти барабаны также назывались «танго».



Существует несколько версий о происхождении танца танго. Самая распространенная из них – что он появился в портовых пригородах Буэнос-Айреса, где на стыке 19 и 20 веков встретились и сплелись в одно целое культурные традиции многих стран мира - ритмы кубинской хабанеры, африканской кандомбы, аргентинской милонги, испанского фламенко и некоторых других европейских танцев, завезенных иностранными матросами. И хотя в Аргентине это был танец бедных кварталов, танец иммигрантов, но вскоре лиричное и страстное танго зазвучало по всей стране.

Приметы дня

Народный праздник «Сойкин день» отмечается 11 декабря. В этот день чествовали сойку – небольшую птицу с ярким оперением, широким хохолком на голове и длинным хвостом.



Слово «сойка» представляет собой уменьшительно-ласкательный вариант древнерусского названия этой птицы – «соя», – которое, в свою очередь, происходит от глагола «сиять». Птица получила это название за яркое оперение.



Говорили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой.



Считалось, что птица-сойка грядущее приоткрывает и хлопочет о счастье твоём. Также в Сойкин день гадали на монетах. Для этого в ближайший сугроб бросали горсть монет, а затем доставали их оттуда одна за другой. Если первой попадалась самая крупная из брошенных монет, можно было рассчитывать на удачу в делах, а если самая мелкая – напротив, не нужно было ждать дохода. Еще была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.

Наши предки в этот день судили о предстоящем лете: если сухо и холодно в этот день — быть лету жарким, а если день теплым будет — лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится.

Также в этот день...

В 1769 году Эдвард Беран из Лондона запатентовал подъемные жалюзи.



1781 – родился Дэвид Брюстер, шотландский физик, изобретатель калейдоскопа.



1843 – родился Роберт Кох, немецкий микробиолог, нобелевский лауреат 1905 года. Открыл возбудителя туберкулеза.



1844 – в Бостоне Горас Уэллс впервые использовал в зубоврачебной практике как средство анестезии веселящий газ. Опыт оказался не совсем удачным. Через два года его партнер Уильям Мортон с успехом применит эфир.



1852 – в Париже открылось самое старое из ныне действующих цирковых зданий. Там же, спустя 42 года, открылась первая в мире автовыставка, в которой участвовало 9 фирм.



1864 – родился Морис Леблан, французский писатель, автор детективных повестей, романов и пьес об Арсене Люпене.



1909 – эра цветного кинематографа начинается демонстрацией в Нью-Йорке первого цветного фильма.



1913 – родился Жан Марэ, французский актер («Фантомас», «Граф Монте-Кристо»).



1918 – родился Александр Солженицын, русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года.



1922 – родился Николай Озеров, заслуженный мастер спорта, 24-кратный чемпион СССР по теннису, известнейший спортивный комментатор, многие изречения которого стали крылатыми.



1930 – родился Жан-Луи Трентиньян, французский актер («Мужчина и женщина», «Великолепная Анжелика», «Город потерянных детей»).



1930 – родился Михаил Светин, советский и российский актер («Безымянная звезда», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов»).



1946 – в Англии был запатентован первый программируемый компьютер.



1949 – родился Борис Щербаков, советский и российский актер.



1953 – родился Андрей Макаревич, музыкант, певец, поэт, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер рок-группы «Машина времени».



1969 – родился Вишванатан Ананд, индийский гроссмейстер, чемпион мира по шахматам по версии ФИДЕ (2000–2002), 15-й чемпион мира (с 2007 года).



1972 – Юджин Сернан и Харрисон Шмитт («Аполлон-17») в последний раз в XX веке вышли на лунную поверхность.



1981 – в 12.27 лондонский Биг Бен остановился от холода.



1991 – Украина объявила об установлении дипломатических отношений с бывшими республиками СССР.



1993 – поздравительную телеграмму Хрущева Гагарину (12 апреля 1961) на аукционе в Нью-Йорке продали за $ 68 500 (мировой рекорд стоимости телеграмм).



1997 – принят Киотский протокол – международное соглашение об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов.



2003 – в Украине начал работу первый кинодистрибьютор артхаусного кино – «Артхаус Трафик».



2008 – в честь 90-летия Александра Солженицына вдовой писателя открыт его официальный сайт.

Именинники сегодня:

Алексей, Андрей, Анна, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Иван, Иринарх, Константин, Николай, Павел, Петр, Рафаил, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.