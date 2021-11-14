14.11.2021 08:00

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

14 ноября можно назвать днем «медицинских» праздников – сегодня отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается 14 ноября в день рождения Фредерика Бантинга (род. 1891) – канадского физиолога, открывшего совместно с профессором Джоном Маклеодом гормон инсулин. В январе 1922 года Фредерик Бантинг впервые в истории спас жизнь, сделав инъекцию инсулина 14-летнему мальчику, страдавшему тяжелой формой сахарного диабета. Вместо того, чтобы получить патент на инсулин и впоследствии сказочно разбогатеть, Бантинг передает все права Торонтскому университету. В дальнейшем права на производство инсулина перешли к Канадскому совету по медицинским исследованиям, и в конце 1922 года новый препарат появился на рынке лекарств.



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А еще 14 ноября мир празднует Международный день логопеда. Это специалисты, которые работают со всеми нарушениями речи: общим недоразвитием речи; её отсутствием, нарушениями голоса, темпа и тембра речи, речевыми отклонениями вследствие патологии центральной нервной системы.

Приметы дня

По народному календарю сегодня – Кузьма-Демьян Зимний. Этот день считался началом зимы и первых морозов, говорили: «Кузьминки – об осени одни поминки».



На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) доигрывали последние свадьбы – ковали счастье молодых. Кстати, святых почитали одновременно как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел – главным образом, кузнечного искусства и женского рукоделия. С Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы после связать из нее зимние вещи или наткать теплых тканей.



Кузьминки были еще и молодежным праздником. Девушки собирались вместе в свободной избе, накрывали на стол (обязательным блюдом считалась каша) и приглашали холостых парней. Посиделки нередко продолжались до рассвета, а после молодые люди, расправившись с угощением, отправлялись воровать соседских кур.



С домашней птицей связан еще один обычай. В этот день справляли курьи именины. Богатые люди отправляли кур в подарок бедным родственникам. Крестьянки приносили птиц в дар боярыням, а те в ответ одаривали их лентами. Таких «челобитных кур» было принято содержать в почете – кормить овсом, ячменем и никогда не убивать. А яйца, которые они несли, считали лечебными.



Ещё на Кузьминки следили за изменениями погоды. Выпавший снег в этот день обещал следующий весной обильный розлив рек. Теплая погода 14 ноября сулила теплдую зиму, а если на дереве в этот день остался хотя бы один листик, то грядущей зимой наступят суровые морозы.

Также в этот день...

В 1765 году родился Роберт Фултон, американский изобретатель, создатель первого парохода.



1840 – родился Клод Моне, французский художник, один из основателей импрессионизма.



1907 – родилась Астрид Линдгрен, шведская писательница. как оскудела бы сказочная страна, если бы фру Астрид не создала Карлсона, который живет на крыше, не подарила жизнь Пеппи-Длинному Чулку, не написала «Расмуса-бродягу», «Эмиля из Леннеберги» либо по какой-то причине не обнародовала повесть «Мио, мой Мио»!



1918 – в Украине формируется директория во главе с С. Петлюрой, который свергает гетмана П. Скоропадского.



1968 – родилась Светлана Сурганова, музыкант, певица, одна из основательниц группы «Ночные снайперы», лидер группы «Сурганова и оркестр».



1968 – проведена первая в Европе трансплантация легкого.



1969 – американский космический корабль «Аполлон-12», пилотируемый космонавтами Ч. Конрадом, А. Бином и Р. Гордоном, прилунился в Океане Бурь.



1994 – открыто железнодорожное сообщение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.



1999 – на должность Президента Украины во второй раз избран Л. Д. Кучма, который занимал этот пост с 19.07.1994 по 23.01.2005 гг.



2005 – Корпорация Boeing объявила о старте производства самолета Боинг 747-8.

Именины отмечают

Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.