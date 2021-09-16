16.09.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 16 сентября

Практически веь день небо будет чистым и ясным. Без осадков.





В Харькове ожидается умеренно теплая и сухая погода благодаря воздействию области повышенного давления, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+12°C (ощущается как +11°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+22°C (ощущается как +20°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+12°C (ощущается как +19°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 26%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В этот день не ожидается магнитных бурь. Будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания.



Народные приметы. Если день ясный, то и осень преимущественно будет ясной.



Если 16 сентября пойдет дождь, такая же погода будет еще семь дней.



Гром в этот день сулит долгую и теплую осень.



Вечером красный закат — совсем скоро можно ожидать затяжных холодов и даже заморозков по утрам.



16 сентября было принято «прибиранье рухляди в доме», чтобы приобрести благополучие до следующей осени.