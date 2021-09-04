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04.09.2021  21:31   

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Ежегодно в первую субботу сентября отмечается Всемирный День Бороды. Во многих странах организовывают разнообразные мероприятия, посвященные этому необычному празднику.

Борода – один из признаков мужественности, в некоторых религиях ее ношение для мужчин является обязательным. Многие известные люди, сказочные и литературные персонажи узнаваемы в том числе и благодаря своей бороде. Михаил Ломоносов даже написал «Гимн бороде».

Кто-то связывает этот праздник с введением Петром I обязательного бритья бороды (печальное событие для всех бородачей), кто-то считает, что праздник, посвященный бороде, был еще у древних викингов.

На самом деле праздник придуман в Австралии комедийной фолк-группой The Beards.

Как бы то ни было, факт остается фактом: каждый год в начале сентября во многих странах мира бородачи организовывают и проводят праздничные мероприятия, от тихих семейных пикников до масштабных уличных парадов.

В этот день проявлением крайнего неуважения считается бритье. Поэтому многие мужчины, которые не носят бороду, в этот день отказываются об процедуры бритья в знак солидарности со своими бородатыми товарищами.

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