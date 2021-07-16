16.07.2021 14:43 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 17 и 18 июля

Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.





Антициклон, принесший жару в Харьков, постепенно разрушается, но в выходные все же будет знойная погода, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Суббота, 17 июля, преимущественно будет ясной. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, по области грозы. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19°...+21°С, днем +30°...+32°С (температура комфорта +34°С).



В воскресенье, 18 июля, утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18°...+23°С, днем +29°...+34°С (температура комфорта +34°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Эксперты говорят о спокойной космической погоде. Возмущения геомагнитного поля ожидать не стоит.







